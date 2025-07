Capital: Numele proiectului evocă o conexiune istorică. De ce „Cartierul Vienez”?

Tiberiu Orza: Este un omagiu adus Timișoarei, supranumită „Mica Vienă”, datorită arhitecturii sale elegante. Ne dorim să creăm o legătură invizibilă între trecutul acestui oraș și viitorul său. Cartierul Vienez îmbină elemente de design inspirate din secessionul vienez cu funcționalitatea modernă, oferind o experiență autentică de locuire, profund conectată la identitatea locală. Cartierul Vienez este răspunsul nostru la întrebarea ‘cum ar putea arăta Timișoara în următorii 30 de ani, dacă ne pasă cu adevărat.

C.: În prezent este un spațiu ultracentral, dar nu demult era o zonă industrială degradată. Ce a însemnat regenerarea acestui loc?

T.O.: Când am achiziționat terenul situate în zona ultracentrală a Timișoarei, acesta era un spațiu aproape abandonat, neputând fi folosit de timișoreni. Rămăseseră doar câteva ruine ale fostei fabrici IRA. Dar, unde unii au văzut doar niște ruine, Alber Holding – compania mamă a Nord One – a văzut potențial.

Am pornit de la un PUZ existent din 2010 și am regândit întregul plan urbanistic în jurul ideii de comunitate. Am creat patru cvartale mari, o stradă publică de 400 de metri care leagă Circumvalațiunii de Str. Coriolan Brediceanu, și un pasaj pietonal-velo care permite locatarilor să ajungă direct spre Catedrală, fără ocoluri.

Între clădiri amenajăm piațete cu zone de relaxare, iar parterele sunt activate prin spații comerciale – unele cu mezanin – care vor deservi atât locuitorii, cât și oamenii din cartierele învecinate. În jurul ansamblului am proiectat o pistă de biciclete de aproape 1 km. A fost o reconversie autentică, orientată către oraș și comunitate, făcută cu eforturi semnificative, dar care se reflectă în creșterea semnificativă a standardului de locuire.

C.: Dincolo de urbanism, care sunt inovațiile tehnologice ale acestui proiect?

T.O.: Suntem printre pionierii clădirilor NZEB (Nearly Zero Energy Building) în Timișoara. Ne concentrăm pe optimizarea consumului energetic, în special în ceea ce privește încălzirea și prepararea apei calde – și, pe viitor, răcirea.

Folosim sisteme hibride: pompe de căldură aer-apă, panouri solare și centrale pe gaz, gestionate de un sistem inteligent care prioritizează sursele regenerabile. Fiecare apartament are un modul propriu pentru preparare apă caldă și încălzire în pardoseală. Pe lângă producerea eficientă a energiei, ne preocupă și retenția acesteia: termosistem de până la 22 cm, tâmplărie Rehau cu geam tripan, rulouri exterioare pentru protecție solară. În testările noastre a reieșit o cheltuială cu încălzirea de 150 lei/ap/lună.

Pe viitor, analizăm posibilitatea unei ventilări centralizate cu recuperare de căldură și fațade ventilate integral. Ne dorim ca rezidenții să devină prosumatori, astfel încât panourile fotovoltaice să alimenteze spațiile comune – lifturi, iluminat, pompe etc.

C.: Cartierul promite să devină o comunitate în sine. Ce facilități oferiți?

T.O.: Cartierul Vienez este gândit ca un ecosistem urban complet. Avem o pistă de biciclete de aproape 1 km, piscină exterioară încălzită, terenuri pentru padel, baschet, fotbal și tenis. Spațiile comerciale sunt modulare și variază între 50 și 500 mp – extensibile până la 1.000 mp – adaptabile oricărui tip de afacere.

Am integrat un spațiu dedicat pentru un housekeeper de cartier, unde este și centrul sistemelor de supraveghere (CCTV) și întreținere. Acesta se ocupă de mentenanța comună și poate interveni inclusiv în locuințe – de la schimbarea unui bec la reparații minore.

Administrarea este gestionată direct de noi, pentru a asigura transparență și echitate în costuri. Vom rămâne aproape de comunitate până în 2040, timp în care vom sprijini financiar asociația de locatari cu circa 1 milion de euro și vom organiza periodic evenimente comunitare.

C.: Care este impactul estimat asupra standardului de locuire în Timișoara?

T.O.: Estimăm că aici vor locui peste 2.500 de persoane. Cartierul a fost gândit pentru a include oameni diferiți, prin diversitatea tipologiilor locative –de exemplu doar în clădirea N3 avem peste 28 de tipuri de apartamente. De asemenea, flexibilitatea spațiilor comerciale atrage un mix variat de activități.

Cartierul este la 15 minute de mers pe jos de orice punct major de interes: centrul orașului, Catedrala Mitropolitană, supermarketuri, City Business Center 700, Liceul Henri Coandă, Spitalul Louis Țurcanu, farmacii și mijloace de transport în comun. Toate acestea contribuie la confortul urban și la creșterea calității vieții.

Însă impactul cel mai profund vine din grija pentru detalii – de la finisaje, la eficiență energetică și întreținerea pe termen lung. Este o investiție în viitorul Timișoarei, care, sperăm, va schimba percepția asupra modului în care locuim și interacționăm în oraș.

C.: Pe lângă Cartierul Vienez, ce alte proiecte are în lucru Nord One în Timișoara?

T.O.: Avem în prezent două proiecte în execuție și unul în curs de contractare.

Proiectul Nord One Torontal va cuprinde 335 de apartamente. Lucrăm acum la prima fază – clădirile N15 și N16 – care însumează 126 de unități și sunt în stadiul de montaj tâmplărie și execuție instalații.

La Cartierul Vienez, ne concentrăm pe recepția clădirii N3 și dezvoltarea etapelor N4–N5. În total, proiectul va avea aproximativ 850 de apartamente, iar până în 2027 estimăm că vom livra în jur de 250 de unități.

Am finalizat deja 193 de apartamente la Nord One Botanic între 2018 și 2022, iar comunitatea formată acolo este una foarte stabilă. În plus, în zona Dumbrăvița am dezvoltat un proiect de 165 de case, primul nostru proiect de acest tip.