Arctic, liderul pieței de electrocasnice din România, anunță că prima fabrică din România ce funcționează după principiile Industry 4.0 este 100% operațională și marchează astfel o etapă importantă în dezvoltarea companiei și a grupului Arçelik. Compania mai deține și operează în România cea mai mare fabrică de produse electrocasnice din Europa Continentală, locul unde s-au produs până acum peste 34 de milioane de aparate frigorifice, ce au fost exportate în peste 85 de țări.

Noua fabrică Arctic a fost construită în comuna Ulmi din judeţul Dâmboviţa, în numai 17 luni, pe o suprafață de peste 700.000 de metri pătraţi. Aceasta implementează cele mai recente inovații tehnologice și procese de automatizare. Prin integrarea aplicațiilor de tip IIoT ( Industrial Internet of Things), inclusiv a echipamentelor inteligente, a dispozitivelor interconectate și a tehnologiilor de robotică cooperativă, aceasta va avea o capacitate de producție de 2,2 milioane de mașini de spălat pe an, fiind una dintre cele mai mari fabrici din Europa. Fabrica va ajunge la capacitate maximă de producţie în 2020, când va fi instalată şi cea de-a doua linie de producţie, iar oficialii spun că circa 85% dintre maşinile de spălat produse la Ulmi vor fi destinate exportului. Investiţia totală se va ridica la circa 150 milioane de euro, dintre care circa 36 milioane reprezintă ajutor de stat, iar restul fonduri proprii ale grupului Arçelik. Pe lângă investiţia Arctic, judetul Dâmboviţa va mai beneficia şi de pe urma a 6 noi fabrici ce vor fi furnizori pentru fabrica de la Ulmi şi vor oferi sute de noi locuri de muncă în zonă.

„Noua fabrică de mașini de spălat din Ulmi reprezintă un pas important în transformarea României într-un hub de producție de produse electrocasnice pentru întreaga Europă. Au fost create peste 1.400 de noi locuri de muncă, iar produsele noastre vor ajunge în peste 85 de țări. În același timp, noua fabrică este prima unitate de producție de tip green din România și o candidată pentru certificarea LEED Platinum, cea mai înaltă certificare pe care o poate atinge o astfel de fabrică”, a declarat Murat Büyükerk, CEO Arctic.

Conceptul Industry 4.0 reprezintă a patra revoluție industrială și utilizează cele mai recente tehnologii de inteligență artificială, de machine learning și tehnologii robotizate, ce pot spori productivitatea cu 30%. Mai mult de 70% dintre operațiunile de producție ale noii fabrici de la Ulmi se bazează pe sisteme autodeterminate și autogestionate, în timp ce controlul calității este 100% automatizat.

Prin utilizarea celor mai noi tehnologii, noua fabrică contribuie de asemenea la lupta împotriva schimbărilor climatice. Datorită sistemului de tratare a apelor reziduale de nouă generație și a celui de colectare a apei pluviale, o cantitate de apă echivalentă cu consumul a 450 de gospodării va fi reciclată anual. În același timp, instalația fotovoltaică va produce 1 milion de kWh pe an, echivalentul consumului de energie electrică pe o perioadă de un an de către 350 de gospodării. Acest lucru înseamnă o reducere anuală de 363 tone a emisiilor de CO2. În plus, la nivelul grupului Arçelik, oficialii au declarat că îşi doresc ca întreaga producţie industrială să devină neutră din punctul de vedere al amprentei de carbon până în anul 2025.

„Industry 4.0 nu înseamnă numai productivitate crescută. Înseamnă în primul rând sustenabilitate și atenție pentru un viitor mai bun. Datorită implementării tehnologiilor avansate, consumul de energie per produs se va reduce cu 28%. Apa folosită în procesul de producție va fi reciclată și refolosită în proporție de aproape 100%, deșeurile de plastic, metal, lemn, carton și metal vor fi colectate separat, iar fabrica este dotată cu sursă de energie regenerabilă, dar și cu zone verzi, în exterior și interior, pentru o calitate mai bună a aerului”, a adăugat Murat Büyükerk.

Recent, fabrica de mașini de spălat de la Ulmi a câștigat prestigiosul premiu „Lighthouse Network Factory” oferit de Forumul Economic Mondial. Prin această recunoaștere, a devenit unul dintre membrii comunității WEF Light House. La nivel mondial, doar 26 de astfel de fabrici au câștigat acest premiu până în prezent, iar anul acesta numai 10 companii au primit această recunoaștere. În plus, fabrica de mașini de spălat rufe Arctic este prima fabrică ce a primit acest premiu în zona greenfield.

Din 2002, când Arctic a devenit parte a grupului Arçelik, compania și-a mărit cifra de afaceri de aproape 8 ori, de la 60 la 498 de milioane de euro, iar capacitatea de producție a crescut în aceeași manieră, ajungând la peste 2,9 milioane de unități pe an în fabrica de frigidere din Găești. Aceste creșteri vin ca rezultatul unor investiții constante, de peste 170 milioane de euro, în tehnologii noi și sisteme moderne de management a producției. Arctic este și unul dintre cei mai importanți exportatori ai României, în prezent 80% din producția locală ajungând în peste 85 de țări din Europa, Africa și Asia.

Compania deține în România trei branduri – Arctic, Beko și Grundig, care oferă consumatorilor produse de înaltă calitate, la standarde internaționale. Anul acesta, Arctic a fost certificat drept brandul de electrocasnice ce oferă cel mai bun raport calitate-preț de către International Certification Association (ICERTIAS) demonstrând că este unul dintre cele mai cunoscute și apreciate branduri românești. Fondat în 1955, grupul Arçelik este prezent în 146 de țări, are 30.000 de angajați şi 23 de unități de producție în 9 țări. Anul 2020 va fi unul deosebit pentru grupul Arçelik, pentru ca se vor aniversa 50 de ani de existenţă a brandului Arctic şi 75 de ani de Grundig.

