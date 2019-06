Toate bune și frumoase, însă până să fie acceptat sau nu de PNL, USR și PLUS, Mihai Tudose nu reușește să primească nici măcar susținerea propriului președinte de partid, în persoana lui Victor Ponta.

Chiar dacă Tudose a declarat că este pregătit să devină din nou premierul României, Victor Ponta pare să fie de altă părere, acesta susținând că partidul pe care îl conduce, Pro România, va susține un alt om pentru funcția de șef al Executivului.

”Nu am negociat cu PNL, nici nu am avut când, eu am fost la Bruxelles. Noi am făcut o propunere în persoana lui Sorin Câmpeanu. Și PNL, și cei de la ALDE, au lucrat foarte bine cu el. Noi am făcut o propunere serioasă și greu de combătut. Nu spunem că dacă nu e el propus, ne supărăm. Vrem un guvern cu toată lumea care vrea. Cine nu, nu îi obligăm. Nu facem un guvern anti-PSD. Facem un guvern pentru un an și jumătate care să rezolve toate problemele cu care se confruntă România.”, a declarat Victor Ponta la România TV.

