Un studiu international spune că jumătate din companiile din UE sunt familiarizate cu pactul verde, Green Deal, dar oare se păstrează această proporție și în cazul României?

Aceasta a fost una dintre întrebările adresate secretarului de stat în Ministerulul Finanțelor, Mihai Precup, la masa rotundă de azi, organizată de Revista Capital.

Vom fi în linie cu Green Deal

”La Ministerul Finanțelor încercăm ca prin schemele de ajutor de stat și investițiile pe care le promovăm să fim în linie cu acest Green Deal, reducerea emisiilor de carbon, încurajarea eficienței energetice etc. În primul rând, aș vorbi în numele autorităților locale. Avem 776 milioane de euro investiții active din partea BEI pentru eficiență energetică. Este important să producem energie mai multă dar și să construim și să economisim energie, mai ales în perioada aceasta”, a declarat Mihai Precup.

”Mai avem încă vreo 118 milioane de euro din partea BERD tot în această direcție. Am participat la o negociere cu Ministrul Finanțelor și vicepreședintele BEI pentru a creiona un nou împrumut cadru pentru România în vederea susținerii autorităților locale pentru a-și promova proiecte de eficiență energetică”, a mai spus secretarul de stat.

Despre schemele de ajutor girate de Finanțe

Mihai Precup a venit cu importante precizări despre schemele de ajutor pentru sustenabilitate energetică. Astfel, precu a spus că ”În mai anul acesta am redemarat schema de ajutor de stat 807/2014. Obiectivul este de a susține companii românești existente sau în curs de înființare, important este să respecte acele criterii de capital minim, de calitate în cadrul acestei scheme, și să deruleze cel mai important proiect, de cel puțin 1 milion de euro, în domenii variate, inclusiv în ceea ce privește economie verde și eficiență energetică”.

”În cadrul acestei scheme avem disponibil pentru 2022-2023 circa 1,9 miliarde de lei pentru schema de ajutor de stat. Din punctul meu de vedere reprezintă o susținere din partea statului pentru economia românească cât se poate de reală”, a mai subliniat secretarul de stat.

O altă direcție foate interesantă am aflat-o tot de la Precup. ”Avem scheme de ajutor de stat la care lucrăm acum pentru susținerea relocării companiilor din spațiul exsovietic în contextul războiului. Vrem să venim cu un ajutor financiar pe lângă infrastructura pe care dorim să le-o punem la dispoziție pentru a alege România și nu alte țări din jurul nostru. Uitându-mă la ce se întâmplă la țările din jurul nostru, suntem puțin mai avansați decât Polonia sau Ungaria în această perspectivă. Stăm mai bine decât ele”.

Despre IMM Prod

”Este un produs gestionat de fondul FNGCIMM. IMM Prod a fost lansat în contextul în care am dorit să susținem producția locală. Ne confruntăm cu o inflație nu doar în România, peste tot în Europa, ne așteptăm să avem o inflație de de 12,5% până la finalul anului. Din această perioadă inflaționistă am observat că factorii au fost pe ofertă. Am văzut întreruperi în lanțul de aprovizionare, vedem ce se întâmplă în Ucraina, în China, și foarte multă inflație a fost importată prin prețurile la gaz, prin prețurile la alimente de bază, ne-am dat seama că trebuie să susținem producția locală și capacitățile de producție locală”, ne-a dezvăluit Mihai Precup.

”IMM Prod vizează undeva pe la 2.550 de beneficiari, a fost lansat în mai anul acesta și are un plafon de garantare de peste 1,5 miliarde de lei, pe care sperăm să-l distribuim până la finalul anului 2022”, a mai spus secretarul de stat