Prezentăm mai jos răspunsurile complete oferite de Mihai Bordeanu, Director General Automobile Dacia, în cadrul nominalizării sale în Top 100 Manageri publicat de Revista Capital în data de 26 aprilie:

1. Care credeți că a fost cel mai de succes proiect al companiei dumneavoastră în 2022?

Implementarea noii identități de marcă – vorbim de toată gama de modele Dacia, dar și de showroom-uri. Este pentru prima data in industria auto când o astfel de transformare radicală la nivel vizual are loc pentru toate modelele unei mărci, in același timp.

Pentru noi a fost o provocare unică și mă bucur că am reușit să facem această trecere de la vechea la noua identitate într-un timp foarte scurt. Iar aspectul exterior al showroom-urilor din întreaga țară este acum unitar, avem o nouă înfățișare, noi culori – în linie cu spiritul actual Dacia.

A fost realmente greu de selectat „cel mai de succes” deoarece am avut parte de un an extraordinar la Dacia, am electrificat România (cota de piaţa BEV, automobile full electric : 57% pentru Dacia în 2022), am digitalizat marca Dacia (peste 5.500 de vânzări on-line de pe platforma dacia.ro) și multe altele.

2. Care sunt proiectele prevăzute pentru 2023?

Am început anul în forță, cu lansarea în fabricație a primului model Dacia cu motorizare hibridă – Jogger Hybrid 140, model care se bucură deja de o primire remarcabilă din partea clienților atât din România, cât pe piețele externe. Peste 18 % din comenzile de Jogger sunt pentru un model hibrid.

Am deschis totodată comenzile pentru versiunea transversală Extreme, disponibilă pe modelele Spring, Sandero, Duster și Jogger. Este o versiune de echipare care propune numeroase echipamente inedite în gama Dacia și care aduce, în cazul modelului Spring, o nouă motorizare, mai puternică.

În plan comercial, am lansat recent Sezonul Dacia, o campanie inedită în România prin amploare și durată, care le permite potențialilor clienți să descopere toate noutățile și să testeze gama noastră completă de modele și să profite de oferte speciale și de condiții avantajoase de livrare și finanțare. E primul dintr-o serie de evenimente pe care le vom organiza pentru clienții noștri și pe care dorim să îl transformăm într-un moment așteptat în fiecare an.

În fine, suntem în plin proces de pregătire la nivel industrial a viitoarei lansări majore pentru noi – a treia generație a modelului Duster, lansare care va interveni la începutul anului viitor.

3. Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

Criza sanitară a fost doar una dintr-o serie de crize care s-au succedat în ultimii trei ani și care au afectat industria auto din întreaga lume.

Dincolo de problemele generate de întreruperea temporară a activității în perioada pandemiei, industria auto a suferit din plin impactul crizei de componente electronice, al creșterii prețurilor pentru materiile prime și al costului energiei, fără a mai vorbi despre efectele negative ale conflictului din Ucraina asupra costurilor logistice.

Dacia a reușit să depășească aceste crize suprapuse și să revină, în 2022, la un nivel de producție al uzinei de la Mioveni comparabil cu cel înregistrat înainte de pandemie. Ne așteptăm ca tendința actuală, de creștere a producției și, implicit, a vânzărilor, să se amplifice în 2023.

4. Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Să aibă ambiție și voință. Să fie permanent informat cu privire la tot ce este nou în domeniul pe care și l-a ales. Să își urmărească cu tenacitate fiecare obiectiv de etapă. Să caute soluții simple, dar eficiente și să fie „autentic” în ceea ce face.

5. Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Cu siguranță, industria auto își va accelera tranziția către mobilitatea verde, nu doar prin electrificare, ci și prin soluții alternative, precum propulsia cu hidrogen sau combustibilii sintetici, cu emisii scăzute de CO2.

Pași importanți se vor face și în domeniul conducerii autonome, mai ales în transportul auto public. În fine, este de așteptat ca însuși modul de utilizare al automobilului ca produs să evolueze, în sensul creșterii numărului persoanelor care vor deveni mai ales utilizatori ai unui serviciu de mobilitate asigurat de un vehicul decât proprietari ai mașinii respective.

6. Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

O resursă indispensabilă pe care o companie responsabilă o generează pentru a-și susține misiunea, a se dezvolta, a crește nivelul de bunăstare al salariaților săi, dar și al comunității din care face parte.