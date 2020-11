Multe femei s-au întrebat cum își păstrează Mihaela Rădulescu silueta și cum arată așa de bine la 51 de ani. Recent, vedeta a acordat un interviu pentru publicația Viva.ro în care vorbește depre secretul siluetei sale.

Întrebată cum echilibrează balanța între un stil de viață sănătos și între a-și face toate poftele, aceasta a răspuns că nu depune foarte mult efort, având în vedere că totul stă în disciplină și organizare. Aceasta a subliniat că mănâncă tot ceea ce îi face poftă, însă nu exagerează.

””Nu e chiar efort, când e cu disciplină și organizare. Îmi face plăcere să mă dezmorțesc dimineața cu sport, muzică, voie bună, nu doar cu o cafea. Mănânc tot ce-mi face poftă, dar nu exagerez, fac tot ce am chef și timp, îmi umplu viața cu iubire, oameni frumoși, pasiuni, muncă, sport, artă, muzică, plimbări prin lume…”, spune vedeta de la Pro TV.

”Am și eu griji sau probleme”

Mihaela Rădulescu a completat prin a menționa că și ea, chiar dacă este vedetă, are griji sau probleme dar are un pozitivism bine antrenat și crede că nu poți arăta bine dacă nu ți-e bine.

”Da, am și eu griji sau probleme, da, am și eu doruri sau dileme, dar am un pozitivism bine antrenat și cred cu tărie că nu poți arăta bine dacă nu ți-e bine.

Nu poți străluci dacă nu-ți bate inima tare pentru cineva. Nu poți să ai fără să dai. Nu poți să fii iubit dacă nu știi cine ești și ce poți. Nu poți fi cel mai bun în meseria ta dacă nu continui să înveți, să te adaptezi. Nu poți să fii fericit dacă îți tot pui la îndoială capacitățile.

Nu poți crește un copil fără să-l cunoști cel mai bine. Nu poți avea ce visezi dacă visul e încă pe hârtie, într-un sertar. Cam ăsta-i tot secretul, cred. Sau… adevărurile în care cred eu, de fapt.”, a mai spus aceasta.

Ce diete a ținut Mihaela Rădulescu

Întrebată dacă a ținut vreodată vreo dietă, vedeta a declarat că da, atunci când a născut și nu o mai încăpeau hainele pe care le avea.

”Da, după ce am născut și nu mai încăpeam în nimic. A fost și singura dietă pe care am ținut-o vreodată, a funcționat perfect, dar combinată cu sport zilnic.”, a spus aceasta.

Cum arată o zi din viața Mihaelei

Ulterior, vedeta a declarat pentru sursa anterior menționată că îngrijirea personală, sportul și alimentația sunt pe lsita ei de obiceiuri zilnice. Mai mult decât atât, aceasta a subliniat că nu crede în diete sau în proceduri miraculoase de slăbit sau ars grăsimi.

”Evident, îngrijirea personală, sportul și alimentația sunt pe lista mea de priorități, dar și de obiceiuri zilnice, fără excepție, fără scuze inventate. Timp avem pentru orice, voința și organizarea sunt cheia. Nu cred în dietă și proceduri miraculoase de slăbit sau ars grăsimi, cred în mâncat orice cu măsură, într-o bună stare de spirit, și în sport, ca practică zilnică. ”, spune vedeta.

”Mai cred în feminitate, în sensul abordării unor situații sau a comportamentului cu ceilalți cu eleganță, umor, onestitate. Femeile tot vor să fie numite puternice, dar uită să fie femei, adesea. Și cât de frumoase sunt femeile sexy și senine! Câtă strălucire are părul sau tenul unei femei odihnite, care nu bea alcool și nu e rea sau speriată de perspective! E o filosofie întreagă aici, dar în realitate e despre frumusețea aia care vine din interior, din suflet și din creier. Din liniște, încredere, pasiune, siguranță, ambiție…”, a mai adăugat aceasta.

”Bine, mai adăugăm și un cocktail de vitamine băgat direct în venă (perfuziile doctorului Stan, la care sunt abonată… pe viață), tratamente faciale de orice fel are nevoie tenul vostru, mișcare oricând, oriunde, sex, cultură și voie bună. În ce ordine doriți. Iar dacă înveți să-ți vezi de treaba ta, e minunat, îți mai rămâne și timp liber, zic unii.”, este de părere Mihaela Rădulescu.