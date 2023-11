Meta Estate Trust, holding imobiliar listat la Bursa de Valori Bucureşti, a anunțat recent rezultatele financiare pe trimestrul III 2023. Holding-ul a înregistrat în primele 9 luni o creștere a veniturilor de 35%, ajungând la o valoare totală de 15 milioane de lei. Și profitul net s-a majorat substanțial, cu 90%, atingând 7 milioane de lei.

„Ne-am concentrat, în primul rând, pe portofoliul existent. Am stat aproape de partenerii noștri și am identificat zonele unde a fost o nevoie de capital suplimentar. Și astfel am reușit să navigăm împreună în contextul economic și să ne îndeplinim obiectivele de exit. În ceea ce privește investițiile noi, ne-am uitat la proiecte aflate în stadii avansate de dezvoltare. Unde există și o proporție semnificativă de apartamente precontractate și locații premium. Astfel investiția noastră are o maturitate mult mai scurtă și, foarte important, predictibilă. Am minimizat în acest fel riscul investițional și am reușit să exploatăm oportunitățile contextului economic actual.“, a precizat Alexandru Bonea, cofondator și CEO Meta Estate Trust.

În acest context, Tudor Cartianu, președintele Consiliului de Administrație al holding-ului, a anunțat distribuirea în premieră de dividende acționarilor. Valoarea totală a acestora este de 3,75 milioane de lei.

Un portofoliu de proiecte diversificat

Antoanela Comșa, deputy CEO Meta Estate Trust, a prezentat structura portofoliului de proiecte al holding-ului. Potrivit acesteia, parteneriatele cu dezvoltatorii reprezintă o direcție importantă de dezvoltare pe viitor.

„Portofoliul nostru de proiecte este alcătuit din investiții în proiecte în stadii de dezvoltare. Acestea includ și proiecte care nu erau autorizate la momentul respectiv. Investind în aceste proiecte reușim să obținem un discount mai generos față de cele într-un proiect aflat în fază de dezvoltare. Am avut în portofoliu și proiecte în care am realizat parteneriate împreună cu dezvoltatorii. În sensul că am intrat acționari în proiect și am investit în acesta pentru realizarea lui. Astăzi ne dorim să creștem aceste parteneriate. Pentru că, din experiența noastră, este mai profitabil decât să achiziționăm în faza de proiect niște apartamente. Avem un control mai bun asupra investiției și riscul este mai mic.“, a explicat Antoanela Comșa.

Situația actuală a pieței imobiliare impune însă o abordare mai atentă a proiectelor de investiții. În cadrul holding-ului se acordă o atenție deosebită evaluării riscurilor. „Suntem mult mai atenți. În sensul că proiectul trebuie să fie într-o locație bună, cu un dezvoltator în regulă, care să aibă toate avizele și autorizațiile. Vedem ce se întâmplă astăzi în Capitală cu autorizațiile atacate în instanță de Primăria Municipiului București.“, a subliniat deputy CEO-ul Meta Estate Trust

O strategie de succes și pentru 2024

Strategia de investiții a holding-ului a fost prezentată de Bogdan Gramanschi, CFO Meta Estate Trust. Aceasta este bazată pe o analiză foarte riguroasă a deciziilor investiționale imobiliare și presupune identificarea oportunităților de investiții, analiza fezabilității proiectului, a randamentului dorit și a riscurilor asociate.

„Avem o strategie investițională cu riscuri bine definite și validate în urma unui proces bine structurat. Această strategie a generat în cursul anului 2023 o creștere de aproximativ 9% în total active. Și de peste 15% a portofoliului de investiții. Am reușit să închidem astfel proiecte foarte bune. (…) În prezent, ne dorim să fim cât mai aplicați în ceea ce privește predictibilitatea rezultatelor financiare. Dorim să avem o alocare cât mai corectă a capitalului și să realizăm un randament care ne va permite să revizuim politica de distribuire către acționari.“, a detaliat Bogdan Gramanschi.

În ceea ce privește previziunile pentru anul viitor, acestea rămân optimiste în pofida evoluției pieței imobiliare. „Vom continua să facem ce am făcut și până acum. Vom rămâne aproape de partenerii noștri. Și vom monitoriza atent proiectele în care am investit pentru a ne îndeplini obiectivele de exit. Mai mult, continuăm optimizarea activității operaționale și a celei investiționale, pentru a ajunge la obiectivul propus de 15% randament al capitalurilor proprii. Astfel vom putea să continuăm politica de remunerare a acționarilor, oferind dividende în numerar și acțiuni gratuite. Totodată, luăm în calcul pentru 2024 și emiterea unei emisiuni de obligațiuni. Trecerea pe piața principală a Bursei de Valori București rămâne o prioritate și ne propunem acest obiectiv pentru 2025“, a mai precizat Alexandru Bonea, CEO Meta Estate Trust.