Așadar, MApN a scris într-un mesaj publicat pe Facebook că românii trebuie să fie atenți când primesc mesaje de tip scam sau spam pe telefon. În ultima vreme a fost observată o creștere a acestora.

Potrivit autorităților, mesajele promit sume mari de bani, premii nerealiste sau solicită date personale. De multe ori sunt trimise sub pretexte emoționante sau alte tipuri de oferte care par prea bune pentru a fi adevărate.

„Atenție la mesaje suspecte! Ne-am angajat să vă oferim un spațiu sigur pe această platformă. Însă, recent, am observat o creștere a mesajelor nesolicitate și rău intenționate pe pagina noastră – așa-numitele mesaje de tip scam sau spam. Aceste mesaje promit sume mari de bani, premii nerealiste sau solicită date personale, adesea sub pretexte emoționante sau alte tipuri de oferte care par prea bune pentru a fi adevărate”, a scris MApN într-un mesaj publicat pe Facebook .

De asemenea, MApN a amintit că trebuie să fim vigilenți și să nu răspundem la astfel de mesaje. Mai mult, trebuie să oferim bani sau informații persoanele.

Amintim că un avertisment similar a fost lansat și de Poliția Română. Instituția a atras atenția că nu deține roboți telefonici care să apeleze în numele ei populația din România.

Ea susține că același lucru este valabil și pentru roboții care cer oamenilor să apese „TASTA 1”, pentru a lua legătura cu un agent de poliție.

„«Hello, we are from the Romanian Police» – dacă un apel telefonic începe cu fraza de mai sus, vă anunţăm că, din acel moment, vă pierdeţi timpul sau, cine ştie, posibil şi ceva bani la sfârşit”, a Poliţia Română pe Facebook.