„Mă adresez în general parlamentarilor români şi în general oamenilor care au o responsabilitate în această ţară. Şi mă adresez şi intelectualilor români, oamenilor de ştiinţă, umaniştilor, profesorilor din această ţară. (…) După părerea mea – am o anumită vârstă, am trecut prin toate, începând cu al Doilea Război Mondial, până la Revoluţia din ’89 şi de atunci, 30 de ani, prin toate discuţiile noastre din anii ’90 ş.a.m.d. – este un moment în care trebuie să apărăm ceva, foarte important. Şi cel mai important este identitatea românească”, a explicat preşedintele Secţiei de Literatură şi Filologie a Academiei Române.

Eugen Simion transmite un mesaj clar pentru politicieni

Eugen Simion a arătat că „în lume acţionează acest proces de globalism, în toate domeniile, începând cu economia, cu legile juridice”.

„Francezii resping globalizarea, pe care o numesc mondializare. Să fim atenţi. Noi nu avem tăria, nu avem vechimea, nu avem forţa pe care a avut-o în lume şi încă o are limba franceză şi cultura franceză, umanismul lor şi politica lor culturală pe care au dus-o. Noi suntem o cultură mai mică, o cultură modernă, pentru că abia avem vreo 200 de ani, deşi, mă rog, avem rădăcini mai vechi. Noi trebuie să fim atenţi la acest element de identitate.

Elementul naţional, pe care unii vor să-l scoată din literatură, spunând că în locul literaturii, inspirându-ne de la americani, să se vorbească despre feminism, să se vorbească despre minorităţile sexuale… Bun. Literatura poate vorbi şi despre aceste fenomene care aparţin lumii contemporane, dar literatura exprimă o limbă, limba exprimă o naţiune, naţiunea are o identitate”, a arătat Eugen Simion.

Academicianul consideră că „această identitate, care participă la concertul lumii europene, trebuie apărată şi trebuie apărată nu de Europa de la Bruxelles, ci de Europa de la Bucureşti”.

Cultura europeană, numită drept o noțiune abstractă

„Idealul nostru este ‘omul desăvârşit şi întreg’ de care am tot pomenit, pentru că îmi place această formulă, care este astăzi românul european, un român lucid, un român care nu se ruşinează cu trecutul, cu istoria lui, care ştie să aleagă şi să folosească tradiţiile lui, care să nu-şi părăsească această înţelepciune şi această experienţă şi valorile pe care noi am reuşit într-o istorie foarte grea. Să nu uităm că toate provinciile noastre istorice au fost ani, uneori sute de ani, sub stăpânire străină. (…) Ce nebunie este în capul nostru să uităm de această experienţă, ci să nu luăm ce e bun din ea. Să nu fim nişte localnici de un localism conservator, ruginit, ci, dimpotrivă, să ne deschidem spre Europa, să intrăm în cultura europeană cu partea noastră de valoare, cu valorile noastre”, a spus academicianul.

Fostul preşedinte al Academiei Române numește cultura europeană drept „o noţiune abstractă”.

„Cultura europeană este o sumă a culturilor naţionale. În această sumă avem şi noi locul şi rostul nostru. Să fim atenţi la aceste aspecte. Este foarte important. Să ne apărăm limba noastră, să o apărăm din interior de neglijenţa, de inerţia, uneori de prostia noastră. Să apărăm istoria noastră, să n-o desfigurăm prin manualele şcolare. Şi cultura şi literatura română”, a conchis Eugen Simion

