Italia a ajuns în cele din urmă la un acord, după multe runde de discuţii şi negocieri. Planul de relansare a economiei a fost în cele din urmă adoptat de către Guvernul condus de Giuseppe Conte.

Acest plan a generat numeroase controverse în forma sa iniţială, în special din cauza priorităţilor stabilite de guvernanţi şi de modul în care ar fi urmat să fie folosite fondurile de la Bruxelles.

În noaptea de marţi spre miercuri, Executivul de la Roma a adoptat un plan ambiţios pentru stimularea relansării economiei italiene. Planul este în valoare de 222,9 miliarde de euro, transmite AFP.

“Consiliul de miniştri a aprobat #RecoveryPlan, cel mai mare plan de investiţii realizat vreodată în Italia”, a scris ministrul Economiei, Roberto Gualtieri, pe Twitter.

Il consiglio dei ministri vara il #RecoveryPlan, il più grande piano di investimenti mai visto in Italia. Con le risorse europee ora il nostro Paese può cambiare davvero. È stato un gran lavoro, più importante d’ogni polemica. Ora via al confronto in Parlamento e nella società

— Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) January 13, 2021