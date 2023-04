Un studiu recent susține că persoanele care fac 8.000 sau mai mulți pași pe săptămână au cu 14,9% mai puține șanse de a muri, în comparație cu cei care duc un stil de viață sedentar, potrivit TheHealthSite.

Conform OMS, adulții trebuie să facă cel puțin 150-300 de minute de activitate fizică aerobă moderată sau cel puțin 75-159 de minute de activitate fizică aerobă de intensitate mare, pe parcursul săptămânii.

Cu 14,9% mai puține șanse de a muri

Acest studiu publicat recent arată că mersul zilnic pe jos, mai precis 8.000 de pași, este asociat cu beneficii majore pentru sănătate, cum ar fi protecția cardiovasculară și risc redus de mortalitate din cauza bolilor de inimă.

Publicat în revista JAMA, studiul a constatat că persoanele cu vârsta de peste 20 de ani, care au făcut 8.000 sau mai mulți pași într-o zi sau două pe săptămână, aveau cu 14,9% mai puține șanse de a muri, în comparație cu persoanele care duceau un stil de viață sedentar. Aceleași beneficii pentru sănătate au fost observate și la persoanele care au urmat obiective de mers pe jos, cum ar fi de 6.000 până la 10.000 de pași.

Ce a descoperit studiul

Studiul a constatat că riscul de deces a scăzut odată cu creșterea numărului de zile de antrenament, dar a arătat că un antrenament de două zile poate oferi beneficii pentru sănătate, în comparație cu un stil de viață sedentar. Studiul a implicat 3.101 de participanți cu vârsta de 20 de ani și peste, fiind analizată rutina de activitate fizică a participaților.

Conform autorilor, cercetarea a oferit câteva informații utile care ar putea valida regimurile de fitness. Studiul a constatat că chiar și o rutină simplă de exerciții, de două zile pe săptămână, poate reduce riscul unor afecțiuni cardiovasculare și riscul de mortalitate. Acest lucru poate fi de folos persoanelor cărora le este greu să meargă zilnic la sală.

Ce este mersul rapid

Mersul rapid este un exercițiu fizic de intensitate moderată. Conform CDC, activitatea aerobă de intensitate moderată este ceva care poate face o persoană să transpire, crescând bătăile inimii la un nivel în care poate rosti versurile unui cântec, dar nu îl poate cânta.

Conform cercetărilor, 10 minute de mers rapid, zilnic, ar putea ajuta persoanele inactive să atingă o greutate moderată. Mersul rapid est comparat cu alte forme de alternative de fitness, cum ar fi jogging-ul, care ajută la arderea rapidă a caloriilor. Conform experților, mersul pe jos este bun pentru a începe o rutină de exerciții moderate.

Reduce riscul unor boli cronice

„Beneficiile fizice ale mersului sunt bine documentate”, spune Scott Danberg, un atlet paralimpic din Florida. Asociația Americană de Diabet recomandă mersul pe jos pentru scăderea nivelului zahărului din sânge și a reduce riscul general de diabet de tip 2.

Unele cercetări arată chiar că pentru fiecare 1.000 de pași zilnici pe care îi facem, putem scădea tensiunea arterială sistolică cu 0,45 puncte. Asta înseamnă că, dacă facem 10.000 de pași, tensiunea arterială poate cu 2,25 puncte mai mică decât a unei persoane care face doar 5.000 de pași zilnic.

Unul dintre cele mai citate studii, publicat în The New England Journal of Medicine, a constatat că cei care au mers zilnic pe jos, pentru a respecta regulile de activitate fizică, au avut un risc cu 30% mai mic de evenimente cardiovasculare (cum ar fi un atac de cord sau un accident vascular cerebral).