Monica Anghel este foarte mândră de faptul că a reușit să dea jos peste 35 de kilograme. Însă nimeni nu se aștepta ca îndrăgita artistă să ia o decizie atât de radicală pentru a-și schimba viața.

Monica Anghel a devenit instructor de fitness

Ambițioasă din fire, Monica Anghel a anunțat că a devenit instructor de fitness. Aceasta a urmat un curs, iar recent a trecut cu nota zece atât examenul scris și practic. Cântăreața spune că vrea să meargă la o sală alături de prietenele ei pentru a le învăța să facă exercițiile corect și pentru a nu apărea repercusiuni. Artista a fost mereu deschisă atunci când a venit vorba despre viața sa personală și le-a oferit sfaturi persoanelor care își doresc să slăbească.

„Sunt deja instructor de fitness. Am terminat cursul, duminică am avut examenul final. Am obținut nota 10 și la proba scrisă, nota 10 și la proba practică. Deci acum sunt instructor de fitness. Probabil că voi face undeva, la o sală, împreună cu prietenele mele. O să mergem toate să ne plătim abonament și o să le spun eu ce trebuie să facă astfel încât să lucreze corect, să lucreze în siguranță, să nu existe accidentări sau să nu existe repercursiuni pe termen mai lung”, a declarat ea pentru Antena Stars.

Cum a slăbit Monica Anghel 43 de kilograme?

Având în vedere transformarea sa spectaculoasă, mulți s-au întrebat cum a reușit celebra cântăreață să slăbească 43 de kilograme.

„Foarte multe persoane mi-au cerut ajutorul. De șase ani de zile și până acum am slăbit 43 de kilograme și mă mențin. Mă cântăresc în fiecare zi. Azi dimineață aveam 58 de kilograme. Asta zic, că am între 57 și 58 de kilograme”, a spus Monica Anghel, conform viva.ro

De asemenea, aceasta a subliniat că a renunțat total la alimentele care conțin zahăr. Potrivit dezvăluirilor făcute de artistă, cafeaua o consumă fără zahăr, iar de dulce și-o satisface cu fructe.

„Am renunțat total la zahăr și la tot ce conține zahăr! Se întâmplă foarte rar și toată lumea insistă și îmi spune: dar măcar ia o gură și gustă. Cafeaua o beau tot fără zahăr. Eu, când simt nevoia de dulce, mănânc fructe și m-am învățat cu chestia asta. Și spuneam că atunci când iau câte o linguriță de ceva dulce, când mă mai duc pe la știe ce petrecere, realmente simt toate chimicalele posibile și imposibile în prăjitura aceea sau ce este.

Mai fac în casă diverse dulciuri, dar fără zahăr. Pentru că sunt tot soiul de înlocuitori care sunt sănătoși și prepar genul acesta de dulciuri în casă și chiar sunt foarte ok. Am mai renunțat, total, la alimentele procesate, care sunt îngrozitor de nocive. Nu zic că nu mai iau, rareori, câte o feliuță de mezel de poftă, dar vreau să spun că după o feliuță de mezel, începe să mă doară stomacul. Și atunci de ce să nu le elimin?”, a mai spus Monica Anghel.