Vineri seara, în timpul unui discurs, președintele Volodimir Zelenski a recunoscut că forța apărării Ucrainei în Donețk trece prin provocări semnificative. Potrivit Ministerului britanic al Apărării, bombardamentele continue ale artileriei ruse de la Bahmut obligă forțele de la Kiev să facă „retrageri ordonate”.

Cu toate acestea, în timp ce Ucraina se pregătește pentru summitul NATO de la Vilnius din iulie, președintele consideră că țara sa trebuie să adere în cele din urmă la Alianța Nord-Atlantică și cere asigurări concrete.

„Pe parcursul zilei, am fost în contact cu armata, am avut o întâlnire cu şeful Serviciului de Securitate al Ucrainei, Maliuk, şi am avut o întâlnire cu şeful Serviciului de Informaţii al Apărării Ucrainei, Budanov.

Cheia este distrugerea constantă a ocupanţilor şi a logisticii lor şi a oricărui potenţial în teritoriile ocupate, pregătirea acţiunilor noastre active şi munca de contraatac”, spune președintele ucrainean.

Menținerea apărării în regiunea Donețk, cea mai dificilă sarcină

Președintele ucrainean a recunoscut că cea mai dificilă sarcină în acest moment este menținerea apărării în regiunea Donețk, deoarece este crucială pentru supraviețuirea țării. El a sugerat că va persista cu strategia de limitare a mobilității forțelor rusești pe front pentru a se pregăti pentru contraofensiva așteptată.

„Şi le mulţumesc tuturor soldaţilor noştri care asigură acest lucru, care îşi amintesc că pentru fiecare lovitură rusă asupra oraşelor şi satelor noastre, asupra poziţiilor noastre, pentru fiecare ucidere de ucraineni, ocupantul trebuie să sufere pierderile sale maxime. Fiecare metru de pământ ucrainean trebuie să însemne pentru ocupant că pierderea războiului este inevitabilă pentru Rusia, este inevitabilă pentru inamic lipsa oricărei perspective pe teritoriul ucrainean”, a explicat Zelenski.

De asemenea, președintele ucrainean le-a mulțumit mai multor brigăzi care luptă în zonă pentru „rezistenţă”.

Ucraina și Marea Britanie a convenit cu privire la accelerarea livrării de provizii

În timpul discursului său, Zelenski a menționat o conversație pe care a avut-o cu prim-ministrul britanic Rishi Sunak mai devreme în cursul zilei. El a declarat că au convenit să accelereze livrarea de provizii și a dezvăluit, de asemenea, că în prezent lucrează la crearea unei „coaliții aviatice pentru Ucraina”. În plus, el a menționat că pregătește o serie de măsuri internaționale care vor spori forța și protecția generală a Europei.

„Am discutat cu prim-ministrul Sunak despre arme pentru soldaţii noştri – un lucru asupra căruia am convenit cu Marea Britanie, ceva care va ajuta acţiunile noastre active, acţiuni destul de simple. (…) Cu cât acţiunile ucrainene vor fi mai ample, cu atât mai repede se vor termina atrocităţile ruseşti”, a punctat Zelenski.

În cadrul întâlnirii de vineri, la care au participat oficiali ucraineni de rang înalt, precum președintele parlamentului, vicepremierul, ministrul de externe și șeful departamentului de politică externă al biroului prezidențial, a fost discutat subiectul „integrării euro-atlantice”. Președintele ucrainean a descris reuniunea ca fiind „semnificativă” și a subliniat importanța combinării potențialului Ucrainei cu cel al NATO.

„În mod evident, locul Ucrainei este în NATO, locul său de drept. Şi nu vrem ca vechile iluzii care au împiedicat aderarea noastră la Alianţă să continue să răpească timp Ucrainei şi partenerilor noştri. Dezvoltăm paşii corespunzători”, a spus Zelenski.

Zelenski a adus în discuție și soarta președintelui pro-occidental Mihail Saakașvili

În timpul discursului său de vineri, Zelenski s-a referit la „vechile iluzii”, făcând aluzie la dezamăgirea Ucrainei față de reticența Germaniei și a Franței de a oferi un angajament ferm pentru aderarea sa la NATO în timpul summitului NATO din 2008 de la București. Împreună cu Georgia, Ucraina spera să primească asigurări, dar planul a fost amânat pentru a nu supăra Moscova, care a încurajat în cele din urmă Rusia să intervină în Georgia câteva luni mai târziu și să anexeze ulterior Crimeea în 2014. În discursul său, Zelenski a menționat, de asemenea, soarta președintelui pro-occidental Mihail Saakașvili, care a condus Georgia la summitul NATO.

„Şi încă un lucru vreau să vă spun. Un lucru care are nevoie de mult timp de o decizie. Viaţa lui Mihail Saakaşvili depinde acum nu de o decizie politică, nu de vreo decizie personală, ci pur şi simplu de o decizie etică, ce are o bază legală clară şi solidă. Dacă o persoană are nevoie de îngrijire medicală, dacă viaţa sa depinde de aceasta, atunci acest pas este necesar. Ştiu că avocaţii lui Mihailo au depus acum un apel urgent la CEDO pentru a se asigura că acesta primeşte un tratament adecvat. Aceasta pare a fi singura cale de a-i salva viaţa”, a spus Zelenski.