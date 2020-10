Doctorii susțin că nu mai găsesc soluții, iar managerii de spital prevă un scenariu cu un număr de cazuri record.

„Pacientii continua sa vina in valuri. Spitalele de suport abia mai fac fata. Cautam solutii in acest moment, dar nu stim ce o sa mai gasim. Formele usoare si asimptomaticii trebuie lasate acasa cu monitorizarea medicului de familie. Medicii sa se implice serios pentru ca aceste recorduri o sa vedeti in viitorul apropiat o sa creasca de la zi la zi”, a afirmat Cristian Oancea, manager Spital de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.

Nici la Iași nu sunt locuri libere

„Nu avem locuri libere pentru ca daca se elibereaza (un loc – n.r.), se ocupa imediat. Ne-am resetat. Formele asimtomatice si usoare merg la domiciliu. Ii supraveghem si noi, si medicii de familie, care intra si ei in aceste coordonate. La ATI nu mai avem niciun loc. (…) La nivelul Iasiului vom incerca sa deschidem noi zone. De fapt, nu ca vom incerca, am si gasit solutii pentru zona de confirmati si inclusiv pentru zona de Terapie intensiva”, a spus, la rândul său, și Carmen Dorobăț, manager Spitalul „Sf.Parascheva” din Iași.

Bucureștiul este într-o situație gravă

Se apre că în Capitală nu mai sunt locuri nici la ATI, dar nici în secția pentru COVID.