Uleiul de măsline este un ingredient care se utilizează de mii de ani. Istoria acestuia începe de când au fost descoperiți măslinii. Arborele, dar și uleiul, au fost menționate în legende vechi de mii de ani. În Codul lui Hammurabi, o culegere de legi care a fost redactată în jurul anului 1760 î.Hr se face referire la comercializarea acestui produs.

Arborele este menționat și în Vechiul Testament. Se relatează cum Noe a fost înștiințat de faptul că potopul s-a încheiat și că se apropie de țărm prin intermediul unui porumbel, care purta în cioc o ramură de măslin. Și în mitologia greacă se mai regăsește acest element. Se povestește că Atena a reușit să câștige în fața lui Poseidon cu ajutorul unui arbore de măslin. Totodată, printre produsele pe care le tranzacționau fenicienii, grecii și cartaginezii se mai regăsea și uleiul de măsline. În acest fel, se constată faptul că oamenii consumă acest produs de mai mult de 4.000 de ani.

Măslinescu.ro dă aromă preparatelor

Crina și Geo Dobre sunt „doi parteneri, și în viață și în afaceri”, așa cum ne-a descris domnul Geo. Inspirația pentru acest business a venit din dragostea pentru mâncare bună. Călătorind prin Europa cu mașina, tocmai din dorința de a ieși din zonele turistice obișnuite, mai ales în țări precum Italia și Spania, cei doi au observat că mâncarea avea un gust aparte.

Încercând să își pregătească acasă aceleași preparate pe care le mâncau în destinațiile de vacanță și-au dat seama că ceva lipsea. „Luând ingredientele unul câte unul ne-am dat seama că ceea ce ne lipsea acasă, când ne întorceam, era uleiul de măsline”, a declarat Geo Dobre.

Descoperirea a fost făcută în 2014. Iar de atunci, cu fiecare ocazie, atunci când se întorceau în țară, aduceau și ulei de măsline de la producători mici. Atât pentru ei, cât și pentru prieteni. Cererea a început să fie tot mai mare, până când în pivnița casei aveau un adevărat depozit, cu 15-20 de tipuri diferite de ulei de măsline. De acolo până la a-și deschide propria afacere nu a mai fost decât un pas.

Cramă de ulei de măsline

Cei doi au pus astfel bazele unei crame de ulei de măsline, cu o gamă largă de produse. Asta pentru că au dorit să facă „în lumea uleiului de măsline ceea ce se întâmplă cu cramele în lumea vinurilor. Adică, de la diverși producători, diverse sortimente, astfel încât oamenii să aibă o paletă foarte largă de alegeri, o paletă de gusturi”.

Crina și Geo Dobre mai sunt, de altfel, și primii somelieri de ulei de măsline de la noi din țară. Mulți s-ar întreba ce face, mai exact, un somelier de ulei. Ei bine, domnul Geo ne-a oferit răspunsul:

„Somelier de ulei de măsline înseamnă că ești un expert în gustul de ulei de măsline. Și te ocupi în primul rând cu concursuri. Pentru că suntem invitați la jurizat concursuri internaționale. Dar, poți să faci degustări. Ai dreptul de a face degustări și a-i învăța pe alții ce înseamnă uleiul de măsline”, a declarat el pentru infofinanciar.ro

Drumul spre cunoaștere

Însă, drumul până aici nu a fost unul ușor. Înainte de a le putea oferi o educație celorlalți a fost nevoie ca ei să dobândească informațiile și cunoștințele necesare. Au urmat, în acest sens, o școală foarte cunoscută în acest domeniu, Școala Superioară de Ulei de Măsline din Valencia. Aici, pe lângă studiile teoretice, un accent mai mare a fost pus pe studiile practice.

„Am mers în mori de ulei de măsline. Aici am învățat, în primul rând, ceea ce nu este bine să faci, gusturile care nu sunt bune. Pentru că acesta este cel mai greu lucru, de fapt, pentru a ne da seama de ce un ulei este bun si altul nu”, a transmis Geo Dobre. A fost nevoie ca cei doi să își educe papilele în așa fel încât să poată recunoaște aromele și gusturile, dar și zecile de defecte care pot exista.

O alegere mai bună

Pentru a putea alege un ulei de măsline bun în magazine, este nevoie ca oamenii să urmărească mai multe aspecte. După cum a declarat domnul Geo Dobre, este nevoie să urmărim eticheta sticlelor pe care le găsim în hipermarket-uri. De cele mai multe ori, pe rafturi, vom găsi produse pe care se menționează „amestec de uleiuri din UE și din afara UE”.

Dar ce înseamnă, mai exact, acest lucru? Ei bine, potrivit explicațiilor specialistului, înseamnă că cineva nu a îmbuteliat neapărat propriul produs. De cele mai multe ori sunt adunate mai multe tipuri de uleiuri de la diverși producători și mai apoi puse într-o sticlă. Din acest lucru rezultă faptul că îmbuteliatorul nu a avut control asupra întregului proces tehnologic.

Însă cum ne putem da seamă că uleiul este făcut de un producător? Tot eticheta ne va spune și acest lucru. Detaliile care trebuie să fie precizate sunt soiul de măslină și campania de culegere, care va fi întotdeauna cunoscută de către producător. Acest lucru nu va fi cunoscut niciodată de către cineva care doar îmbuteliază produsul, pentru că aceștia strâng mai multe tipuri de ulei din bazinul Mării Mediterane. În cele mai multe cazuri, pentru a produce cantități mari pentru retail, uleiurile cumpărate de către îmbuteliatori sunt și cele mai ieftine.

Tot un lucru care ar mai trebui să fie precizat pe etichetă este țara producătoare. Este bine atunci când, deși este un amestec de uleiuri, acesta să fie local. Și nu transportat din locuri îndepărtate și vechi. Cu timpul, acesta își pierde din calitate. Tot Geo Dobre ne-a mai transmis că cel mai proaspăt ulei de măsline este cel care este produs începând cu lunile octombrie-noiembrie ale anului, deoarece atunci încep campaniile de culegere.

Cel mai bun ulei de măsline

Măslinescu.ro comercializează mai multe tipuri de ulei, cu diferite proprietăți. Din curiozitate, am dorit să aflăm care este cel mai căutat de către români, dar și care sunt prețurile pentru un produs de calitatea. Conform informațiilor transmise de antreprenor, unul dintre cele mai căutate uleiuri de măsline este Rincón, de la Subbetica. Acesta este, de asemenea, și cel mai premiat ulei de măsline din ultimii zece ani. „Este un sortiment pe care oamenii îl și plac. Este un sortiment foarte balansat si este foarte versatil. Poate fi folosit atât în salate, pe carne albă, dar și condiment final în supă”, ne-a transmis specialistul.

Un alt ulei care este căutat este Pamako. Acesta are foarte mulți polifenoli, care sunt benefici pentru sănătate.

„Uniunea Europeană are o legislație care permite producătorilor de ulei de măsline să menționeze că este bun pentru sănătate dacă depășește un anume număr de polifenoli. Acest ulei, Pamako, făcut în Creta, are cam de 4-5 ori mai mulți polifenoli decât un ulei de măsline normal care este bine făcut. Dacă un ulei de măsline normal are undeva între 300 și 500 de miligrame de polifenoli la litru, Pamako ajunge chiar și la 2.500 de miligrame de polifenol la litru”, ne-a dezvăluit Geo Dobre.

Ne-a mai transmis și că Pamako este căutat de către părinți ai căror copii fac parte din spectrul autist. Asta pentru că „există un protocol, se numește protocolul Nemecheck, care a descoperit că uleiul de măsline poate ajuta, chimic vorbind, la îmbunătățirea unor afecțiuni din spectrul autist”.

Tariful uleiului de măsline

În primul rând, un lucru care influențează prețul uleiului de măsline, așa cum ne-a transmis Geo Dobre, este faptul că recoltele de măsline sunt mai puține de la an la an, „a fost la jumătate față de anul trecut, iar anul trecut a fost la aproape jumătate față de anul anterior”. Acest lucru va face și ca uleiul bun de măsline să se termine mai repede în acest an.

Antreprenorii au discutat deja cu producători pentru a le opri ulei, în tancuri sigilate. „Se îmbuteliază în momentul în care noi facem comandă la producător. Se îmbuteliază pentru noi. În acest fel, clienții noștri să aibă cel mai proaspăt ulei posibil din momentul respectiv. Doar că aceste cantități de uleiuri anul acesta se vor termina mult mai repede. Ne așteptăm deja ca în mai-iunie anumite sortimente să nu mai existe”, ne-a mărturisit Geo.

În cazul prețurilor, acestea variază. Cel mai ieftin ulei de măsline pleacă de la 70-75 de lei și poate ajunge și la 220-250 de lei, pentru jumătate de litru. Printre producătorii cu care cei doi colaborează se numără și pionieri. Care produc ulei numai din măslinele care sunt culese în prima zi.

Recomandări pentru clienți

O recomandare a antreprenorului pentru români este să achiziționeze cantități mici, pe care le pot consuma într-o lună, sau maxim în trei luni. Asta din cauză că oxigenul este unul „dintre cei mai mari dușmani” ai acestui produs, care îl face să se deterioreze. În plus, este recomandat ca acesta să fie menținut la rece.

Pentru cei care doresc să acumuleze cât mai multe cunoștințe în acest domeniu, trebuie menționat și că cei doi, Crina și Geo Dobre, organizează în fiecare săptămână câte o degustare de ulei de măsline. Aici, cei interesați, pot învăța cum să își educe papilele astfel încât să recunoască cele mai bune gusturi, dar și defectele.

Rezultate financiare

Cei doi au pus bazele afaceri în anul 2018. De atunci, în fiecare an, cifrele s-au îmbunătățit. Conform datelor care se regăsesc pe listafirme.ro, cifra de afaceri s-a dublat de la un an la altul. Ba chiar mai mult, în anul 2023, comparativ cu anul anterior, cifra de afaceri s-a majorat cu aproximativ 140. Aceasta a ajuns la 825.977 de lei. Și în cazul profitului s-a observat o majorare în 2023. Acesta a crescut cu aproximativ 34% față de anul anterior, la peste 104.000 de lei, transmite infofinanciar.ro