Constructorii chinezi de mașini electrice își deschid fabrici în Europa pentru a evita tarifele vamale și a concura direct cu producătorii auto europeni care se luptă cu dificultăți financiare.

Barcelona va deveni curând locul de producție al modelului electric Omoda E5, fabricat de grupul chinez Chery Automobile Co.

În Polonia, Leapmotor, alt producător chinez, asamblează modelul T03, în timp ce BYD Co. plănuiește să construiască o uzină în Ungaria și o posibilă a doua în Turcia. De asemenea, Zeekr, tot din China, analizează opțiunea de a produce în facilitățile europene deținute de Geely.

Intrarea acestor constructori chinezi pe piața europeană reprezintă o provocare majoră pentru gigantii auto europeni, care sunt forțați să încheie parteneriate și să-și ajusteze operațiunile, inclusiv prin închiderea unor fabrici, pentru a face față noilor competitori și scăderii vânzărilor globale.

„Suntem hotărâţi să mergem înainte cu operaţiunile noastre în Europa, pe termen scurt, mediu şi lung”, a declarat Charlie Zhang.

Chery, în colaborare cu Ebro, vizează o producție anuală de 150.000 de vehicule la uzina din Barcelona, conform lui Charlie Zhang, la scurt timp după ce Comisia Europeană a introdus tarife vamale suplimentare pentru importurile de automobile electrice chineze.

Zhang a adăugat că Chery intenționează să dezvolte echipe locale pentru cercetare și dezvoltare, producție și distribuție, cu scopul „să devenim o adevărată companie europeană”.

Uzina din Barcelona, conform Chery, va asambla automobile din kit-uri de tip CKD. Această metodă implică fabricarea vehiculelor în locații cu costuri mai mici, dezmembrarea acestora și reasamblarea lor aproape de piața de vânzare. Această abordare va ajuta Chery să evite tarifele impuse de UE pentru autoturismele complet asamblate.

În ciuda faptului că producătorii chinezi de automobile electrice dețin sub 10% din piața europeană, Europa rămâne una dintre cele mai atractive piețe pentru companii precum Nio Inc. și Xpeng Inc., care au trecut rapid de la expansiunea locală la supracapacitate.

Pentru a menține profitabilitatea și a evita creșterea prețurilor pentru clienți, firmele chineze trebuie să găsească modalități de a evita tarifele europene.

Analiștii de la BloombergNEF estimează că marja de profit pentru SAIC, un constructor chinez de automobile electrice, ar putea scădea de la 25% la 1%.

Aceasta ar putea fi compensată parțial prin creșterea prețurilor sau prin continuarea scăderii costurilor bateriilor, un domeniu în care companiile chineze sunt deja înaintea competitorilor europeni.

Conform analiștilor de la Jefferies, automobilele electrice Leapmotor asamblate în Polonia din kit-uri vor aduce un profit brut de aproximativ 3.200 de euro pe vehicul.

În schimb, pentru modelele importate, profitul estimat se reduce la aproximativ 1.000 de euro, din cauza impactului noilor tarife.

Ganyi Zhang, analist la platforma de logistică Upply, remarcă faptul că producția locală în Europa poate atrage furnizori de componente, aducând beneficii suplimentare regiunii.

În contextul presiunilor asupra costurilor și a noilor tarife europene, analistul Citigroup, Harald Hendrikse, subliniază că oportunitățile pentru parteneriate sunt în creștere.

El consideră că toți producătorii europeni vor începe curând să fabrice un anumit tip de automobile chineze, fie în China, fie în Europa.

„Toţi europenii vor produce în curând un anumit tip de automobile chinez, fie în China fie în Europa”, subliniază Hendrikse.

Unele guverne monitorizează îndeaproape eforturile de a introduce automobile chineze în Uniunea Europeană.

În iunie, Autoritatea pentru concurență din Italia a sancționat firma DR Automobiles cu șase milioane de euro, după ce a constatat că aceasta a etichetat în mod necorespunzător vehicule de la producători chinezi, inclusiv Chery, ca fiind produse în Italia.

DR Automobiles a anunțat intenția de a contesta amenda, argumentând că vehiculele respective sunt doar parțial asamblate în China, într-o proporție de aproximativ 60%-70%.

„Este logic ca ţări precum Italia să fie îngrijorate de păstrarea locurilor de muncă şi monitorizează cu atenţie ce se întâmplă pe pieţele interne”, a declarat Alexandre Marian.

Totuși, Marian preconizează că firmele chineze vor continua expansiunea în Europa, posibil prin achiziționarea de uzine pe care producătorii locali intenționează să le vândă sau să le închidă.