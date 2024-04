Alți membri ai Congresului au propus creșterea tarifelor pentru mașinile electrice chinezești în încercarea de a limita importurile acestora în Statele Unite.

În luna februarie, administrația de la Casa Albă a anunțat că a demarat o investigație pentru a evalua dacă mașinile electrice chinezești reprezintă o amenințare la adresa securității naționale.

Senatorul Sherrod Brown a distribuit următorul mesaj pe platforma socială X:

I’m calling for a complete ban on Chinese electric vehicles in America.

We cannot allow China to bring its government-backed cheating to the American auto industry. pic.twitter.com/cekCo5Rt1K

— Sherrod Brown (@SenSherrodBrown) April 11, 2024