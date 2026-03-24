Fredel se concentrează pe optimizarea vieții copilului dumneavoastră adăugând valoare studiilor sale formale (consiliere privind școlile și universitățile, precum și sprijin pentru materiile școlare individuale) și pe cealaltă parte a monedei: dezvoltarea soft skill-urilor.

De multe ori, soft skill-urile contribuie și la creșterea încrederii în sine a elevilor, iar astfel aceștia ajung să obțină rezultate mai bune și la examenele formale.

Părinților li se reamintește constant că performanța academică este importantă, însă nu suficientă. Copiii au nevoie și de competențe complementare, precum comunicarea, adaptabilitatea, gândirea critică sau capacitatea de a lucra în echipă.

La baza Fredel se află Martyn Birchall, fondatorul companiei și fost bancher cu experiență pe piețele din New York și Asia, inclusiv Japonia și Coreea de Sud. Conexiunile sale solide în mediul de afaceri și cel academic îi permit să înțeleagă direcțiile în care se îndreaptă educația și competențele necesare copiilor pentru a reuși. Activând în domeniu din 2012, Martyn Birchall a observat direct schimbările rapide ale lumii și vorbește din experiență atunci când subliniază nevoia dezvoltării abilităților soft.

Procesul Fredel începe cu un interviu și o evaluare oferite gratuit, urmate de un plan personalizat pentru fiecare copil. Familiile sunt încurajate să înceapă devreme, pentru a valorifica timpul și pentru a identifica interesele și pasiunile copiilor. Întâlnirea cu familiile și construirea unui parcurs individual reprezintă o parte esențială a metodei.

Fredel nu funcționează ca un agent care oferă un produs standardizat. Echipa lucrează individual cu fiecare familie, iar expertiza combinată a specialiștilor din România și din străinătate — inclusiv Japonia — asigură o perspectivă globală. Consilierea acoperă un spectru larg: de la internate, unde Fredel are avantaje considerabile, până la universități, internshipuri și trasee profesionale.

Fredel aduce în educația complementară o componentă rar întâlnită în sistemul local, oferind elevilor acces la sporturi de elită precum polo, golf, echitație sau curse oceanice. Aceste activități consolidează abilități sociale, încredere și leadership, oferind copiilor oportunități de dezvoltare la standarde internaționale.

Excursia de 10 zile în Japonia, dedicată elevilor de 15–18 ani, este unul dintre programele reprezentative ale Fredel, oferind o combinație rară între STEM aplicat, inteligență artificială, robotică și contact direct cu cultura japoneză. Participanții observă modul în care tehnologia este integrată în viața cotidiană și înțeleg concret cum AI, automatizarea și sistemele inteligente modelează industriile și profesiile viitorului.

Peste 600 de elevi au beneficiat până în prezent de programele Fredel, confirmând consistența și amploarea rezultatelor, impactul direct arătând cum sprijinul personalizat și experiențele relevante pot schimba traiectoria unui copil, consolidându-i încrederea, motivația și capacitatea de a-și valorifica potențialul.

Raluca – de la indecizie la admiterea la Imperial College London

Raluca nu își putea defini clar interesele, iar acest lucru îi afecta concentrarea la școală. Evaluarea realizată de Fredel a arătat o înclinație spre științe, însă fără o direcție precisă. Consilierul i-a prezentat mai multe ramuri ale domeniului, oferindu-i ocazia să exploreze chimia aplicată, geofizica, biologia moleculară și științele mediului.

Raluca a rezonat cu științele Pământului, iar Fredel i-a facilitat un stagiu la RSK, o companie globală de top în acest domeniu. Experiența practică i-a consolidat încrederea în sine, pentru că alegerea a fost a ei, nu o activitate impusă. Raluca, cu sprijinul Fredel, s-a implicat și s-a concentrat pe A-levels, obținând notele necesare pentru a fi admisă la studii de știința mediului la universitate.

Personal Statement-ul ei a valorificat în mare măsură experiența acumulată în internship și în activitățile concrete desfășurate în cadrul echipei RSK. CV-ul a fost completat cu voluntariat în domeniul științelor aerului și cursuri online relevante. Rezultatul: Raluca a fost acceptată la toate cele cinci universități de top din Marea Britanie la care a aplicat și studiază acum la Imperial College London, pregătindu-se pentru o carieră într-un domeniu care o motivează cu adevărat.

Iulian – de la incertitudine la un viitor solid în drept

Iulian lua în calcul studiul dreptului și cariera de avocat, dar nu avea o imagine clară asupra domeniului. Fredel a construit pentru el un plan care a inclus vizite de o zi în trei firme de avocatură, fiecare specializată într-un alt segment juridic. În paralel, i-au fost recomandate podcasturi în care un profesor de drept explica teme relevante și posibile direcții de studiu.

Aceste experiențe l-au ajutat în redactarea Personal Statement-ului, iar consilierea Fredel a continuat atât pe partea de eseu, cât și în alegerea universității. În cadrul unei vizite tematice la Londra, Iulian a asistat la procese în High Court, la o audiere și a vizitat departamentul de drept de la King’s College London, discutând cu studenți și înțelegând ritmul real al vieții academice.

Astăzi, Iulian studiază dreptul la King’s și a fost acceptat în programul de internship de vară la Cleary Gottlieb, una dintre cele mai prestigioase firme globale de avocatură.