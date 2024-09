1 copil încălțat = 1 destin dezlegat este campania de mobilizare socială lansată de organizația Narada, în colaborare cu compania globală de fashion Inditex, care își propune să adune cât mai mulți susținători în aceeași cauză pentru a ajuta minimum 2500 de copii din cei 8220 din toată România. Astfel încât aceștia să se reîntoarcă în această toamnă la școală fără a-și mai căra cărțile în pungă și fără a le mai fi rușine că poartă haine donate și nu au niciodată rechizite sau pantofi.

Inditex a investit încă de la început în rezolvarea nevoilor a 1000 de copii de vârstă școlară, iar în numai o săptămână de la debutul campaniei, alți oameni de bine s-au mobilizat pentru a asigura pachetele de speranță pentru alți 1000 de copii.

Campania Narada „1 copil încălțat = 1 destin dezlegat” a debutat pe 26 august, la nivel național, în încercarea de a strânge fondurile pentru kituri necesare copiilor aflați în risc de abandon din cauza lipsurilor de bază, precum rechizite, ghiozdane, geci călduroase de iarnă și ghete comode, inexistente în multe familii și comunități din țară. Acestui exercițiu de mobilizare socială s-au alăturat deja companii, oameni de bine din întreaga țară, și creatori de conținut ce au răspândit mesajul și au mobilizat populația sub îndemnul #EOkSăFacemNoi!.

În colaborare cu Inditex România și pornind de la campaniile Back to School derulate în perioada aceasta de diferiți comercianți, s-a dorit identificarea cauzelor principale care generează abandonul școlar la nivel național, astfel, în baza studiului realizat de Narada în comunitățile sale de profesori a fost evidențiată nevoia de haine, rechizite și încălțăminte, produse de bază fără de care mii de copii nu se pot reîntoarce la școală în toamnă. Pe baza lui, Narada a construit planul de acțiune pentru anul școlar 2024-2025, iar prima campanie mare a acestui an se concentrează pe mesajul: „Dezleagă un destin”.

În numai câteva zile de la momentul în care echipa Narada a lansat un apel către profesorii școlilor prezente pe HartaEdu.ro – singura platformă ce mapează nevoile școlilor din România și invită comunitățile să se implice și să găsească soluții pentru rezolvarea nevoilor urgente – aceștia au cerut ajutor pentru 8220 de elevi care se simțeau marginalizați și rușinați din cauza lipsurilor de bază, și, au lipsit de la școală deoarece nu aveau o geacă groasă sau o pereche de ghete.

Printre primele companii care s-au alăturat acestei cauze s-au numărat Inditex România, care a ales să susțină financiar primele kit-uri complete de școală pentru 1000 de copii, BIC România, Frisbo, Fan Courier și Amazon, companii importante pentru care investițiile în domeniul educației fac parte din misiunea lor cotidiană.

„În câteva zile începe școala și ne aducem aminte cu toții de amestecul de trăiri legate de acest moment semnificativ din viața fiecărui copil. Părinții mei făceau eforturi să am pantofiorii curați, hăinuțele noi și frumos călcate pentru evenimentul de deschidere și tot ghiozdanul pregătit pentru următorul an ca eu sa am un singur focus: învățarea.

E dureros că astăzi avem încă atât de mulți copii care trec pragul școlii simțind că sunt mai puțin pentru că nu au tot ce le trebuie. Și ne bucurăm că, alături de parteneri valoroși, acest lucru nu mai este valabil pentru 2000 de copii. Pentru noi toți ceilalți: mai putem trimite la școală măcar încă 500?”, declară Raluca Jianu, președinte Narada.