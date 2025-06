Narcisa Iorga, sceptică în ceea ce privește promisiunile guvernanților

Narcisa Iorga, fost membru CNA, a auzit de eforturile recente ale Guvernului de a obține un ajutor financiar de 3.000 de euro pe hectar pentru fermierii ale căror livezi au fost afectate de gerul târziu din primăvară. Ea și-a exprimat surprinderea față de suma mare promisă și s-a întrebat cine ar putea avea livezi pe suprafețe atât de mari pentru ca Guvernul să se implice astfel.

Ea a explicat că deține două hectare de livezi și că, chiar și în anii cei mai buni, nu obține un profit de 3.000 de euro pe hectar. Prin urmare, suma pe care o menționează Guvernul pentru despăgubirile din acest an îi pare exagerat de mare. Ea consideră că ajutorul financiar țintește livezile cu suprafețe mari, culturi intensive, în care nu oricine din mediul rural poate investi.

Jurnalista a făcut o comparație cu situația fermierilor afectați de secetă în anii precedenți, menționând că, anul trecut, fermierii au primit doar 150 de euro pe hectar pentru culturile de floarea-soarelui, și aceștia în două tranșe, în timp ce pentru porumb nu s-au acordat despăgubiri.

De asemenea, în 2020, în plin an secetos, fermierii nu au primit niciun sprijin financiar pentru culturile perene, inclusiv livezile, în ciuda constatărilor experților APIA privind gradul ridicat de calamitate. În acea perioadă, Guvernul Orban a acordat sprijin doar pentru culturile de toamnă, iar promisiunile făcute înaintea alegerilor pentru plata despăgubirilor au rămas neîndeplinite după scrutin, banii nefiind virați vreodată.

„Aud că se agită Guvernul nimănui ca, pe ultima sută de metri, să obțină ajutor financiar de 3.000 euro/ha pentru fermierii cu livezi afectate de gerul târziu din primăvară. Zăăău?! 3000 de euro?! Dar cine o fi având livezi în suprafețe mari, dintre potentații zilei, dintre rubedeniile sau dintre investitorii de paravan ai politicienilor, încât să se implice Guvernul pentru a obține sume atât de mari la hectar?! Știți de ce vă zic? Nu că ar fi rău, ba dimpotrivă! Dar, noi, anul trecut, cu 95-100% calamitate provocată de secetă la culturile de primăvară, abia am primit 150 de euro/ha, și ăia în două tranșe, trase de păr, doar pentru floarea soarelui, că cică la porumb, nu meritam despăgubiri. Mai înainte, în 2020 – am mai scris, dar reiau, că se uită repede – an secetos, noi am avut calamitate 90% din culturi si livezi. Subliniez ȘI LIVEZI. Au venit experți de la APIA și au constatat pe teren aceste ponderi calamitate, nu am zis noi, din burtă, că ne sunt distruse culturile. Bine, hai că vă dăm niște bani, să vă mai înmuiem amarul, a zis Guvernul. Era Orban premier. Liberal pur sânge, cu Adrian Oroș, ministru al Agriculturii, tot liberal, fost țărănist. Știți ce-au făcut? Nu ne-au dat niciun leu sprijin pentru secetă, la culturile perene (adică LIVEZI, lucernă), nici la culturile de primăvară. Doar la culturile de toamnă, cine a avut, noi nu aveam! Pentru LIVEZILE CALAMITATE? Zero lei, zero euro. Dar știți cum au procedat? Merită să tot amintesc asta! Duminică erau alegerile. Joi, Guvernul Orban a virat bani în conturile agricultorilor care au avut culturi de toamnă. Au ieșit liberalii și-au zis că săptămâna viitoare, adică după duminica alegerilor, fac și restul plăților. Au trecut alegerile, au trecut 5 ierni și 5 veri. N-am mai văzut niciun leu. În Parlament, s-au făcut propuneri pentru încadrarea acordării de despăgubiri, în bugetul de stat pentru anul 2021. Și pentru 2022. Ghiciți cine a votat împotrivă? Haideți că nu e greu! Deci, vedeți? De-aia n-are ursul coadă. Așadar, am și eu o întrebare: Cine are livezi afectate de gerul din primăvară, dintre politicieni sau acoliții acestora, încât să se agite acum Guvernul să ofere despăgubiri de 3.000 euro/ha? Dacă știți, turnați aici! În comentarii publice, să vadă toată lumea!”, a scris, joi, Narcisa Iorga pe contul ei de Facebook.

Reacțiile românilor

„Noi avem 2 ha de livezi (v.imaginea). 3000 euro/ha nu avem profit nici in anii cei mai buni. Asadar, suma pe care o vehiculeaza Guvernul pentru despagubirile din acest an mi se pare uriasa. Cred ca tinta o reprezinta livezile de mari suprafete, culturi intensive, in care nu orice amarastean poate investi. De aceea ma intreb cine trebuie neaparat sprijinit sa-si scoata banii pierduti din cauza vremii neprielnice? Cine?”, a scris jurnalista în secțiunea de comentarii.

„Parca auzisem ca Mugur Isarescu are o vie mare din care isi prepara vinul ce sta in cramă 😉. Sunt sigura ca sunt si alții. Poate Stanescu de la PSD? / E ceva “de vis” cu noul președinte… / In 2020 au avut de sifonat banii pe mega achiziții farma, ce să dea când era de luat?!”, au fost reacțiile românilor.