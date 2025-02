Tensiunile dintre Europa și Statele Unite se adâncesc, pe fondul presiunilor tot mai mari privind cheltuielile pentru apărare și valorile democratice. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, îndeamnă statele europene să renunțe la plângeri și să propună soluții concrete pentru securitate.

În același timp, fostul președinte american Donald Trump critică aliații NATO pentru investițiile insuficiente în apărare și atrage atenția asupra problemelor interne din Europa. În acest context, NATO pregătește noi obiective financiare, iar relațiile transatlantice sunt puse la încercare.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis un mesaj clar statelor europene membre ale alianței, în contextul relațiilor tensionate cu Statele Unite:

Declarația a fost făcută în cadrul Conferinței de Securitate de la München și reflectă îngrijorările tot mai mari legate de securitatea regională și contribuțiile financiare ale fiecărui stat.

Această declarație vine în contextul în care NATO pregătește noi obiective pentru cheltuielile militare, în condițiile unei Europe care se confruntă cu provocări geopolitice tot mai mari.

Mark Rutte a anunțat că, în cadrul summitului NATO programat în iunie, la Haga, va fi stabilit un nou obiectiv financiar pentru apărare.

Această măsură vine pe fondul presiunilor exercitate de Statele Unite asupra aliaților europeni pentru a crește investițiile în apărare.

Washingtonul consideră că țările europene nu alocă suficiente resurse pentru securitate și că SUA suportă un efort disproporționat în cadrul alianței.

Senatorul american Lindsey Graham a intervenit în cadrul dezbaterii și a subliniat că ofensiva Rusiei împotriva Ucrainei a contribuit mai mult decât orice altă decizie politică la creșterea bugetelor de apărare în NATO.

Senatorul american a numit atacul Rusiei asupra Ucrainei „o greșeală strategică serioasă”, care a dus la întărirea alianței și la sporirea resurselor pentru apărare.

Subiectul cheltuielilor militare a devenit unul sensibil în relația dintre Europa și Statele Unite, mai ales în contextul declarațiilor fostului președinte american Donald Trump.

Pe durata primului său mandat, Trump a criticat în mod repetat statele membre NATO pentru că nu respectă angajamentul de a aloca cel puțin 2% din PIB pentru apărare. Acum, în perspectiva unui posibil al doilea mandat, Trump insistă că aliații trebuie să contribuie și mai mult.

Fostul lider de la Casa Albă a reiterat aceste poziții în mai multe interviuri, susținând că aliații europeni nu își asumă suficient de serios obligațiile financiare în cadrul alianței.

În ultimii ani, statele membre NATO și-au crescut bugetele pentru apărare. În 2018, doar șase țări îndeplineau obiectivul de 2% din PIB. Conform estimărilor NATO pentru 2024, numărul acestora a crescut la 23.

Printre statele care au depășit pragul de 2% se numără Polonia, Estonia, SUA, Letonia și Grecia. Cu toate acestea, economii mari precum Canada, Spania și Italia încă nu au atins acest obiectiv.

Niciun stat NATO, inclusiv Statele Unite sub administrația Biden, nu a ajuns la pragul de 5% cerut de Trump.

Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a susținut un discurs la Conferința de Securitate de la München, în care a abordat subiecte legate de democrație și libertatea de exprimare în Europa.

Președintele american Donald Trump a comentat discursul lui Vance, numindu-l „foarte strălucit” și avertizând că Europa trebuie să fie atentă la problemele interne.

Fostul președinte american a menționat și problema imigrației, susținând că aceasta reprezintă o provocare majoră pentru siguranța Europei.

„Europa trebuie să fie atentă. Și a vorbit despre imigrație. Și Europa are o mare problemă cu imigrația. Uitați-vă la ceea ce s-a întâmplat cu criminalitatea. Uitați-vă la ceea ce se întâmplă în diferite părți ale Europei. Am crezut că discursul lui a fost foarte bine primit, de fapt. Am auzit remarci foarte bun”, a adăugat Trump.