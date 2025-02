Nicușor Dan a fost întrebat dacă, în opinia sa, Crin Antonescu va rămâne candidatul coaliției de guvernare pentru alegerile prezidențiale.

Întrebat cu cine consideră că va avea o competiție mai strânsă pentru accesul în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, edilul a răspuns: Crin Antonescu sau Elena Lasconi.

Nicuşor Dan a explicat că, potrivit sondajelor disponibile, în cazul în care Călin Georgescu va candida, acesta ar avea șanse să ajungă în turul al doilea. În acel caz, Georgescu s-ar lupta fie cu Crin Antonescu, fie cu el. El a adăugat că sondajele recente, inclusiv unul realizat de el în decembrie, indică o estimare de aproximativ 20% pentru Crin Antonescu și pentru el, în timp ce Elena Lasconi ar avea un scor de aproximativ 7-8%.

Primarul general al Capitalei a negat că ar fi întrerupt orice discuţie cu preşedintele USR, Elena Lasconi, subliniind că nu s-a supărat din cauza reacţiei acesteia faţă de el.

Edilul a fost întrebat ce părere are despre afirmaţia Elenei Lasconi, dacă aceasta l-a comparat cu Călin Georgescu sau a fost doar o aluzie la eticheta de independent.

Nicușor Dan a afirmat că, în acest context, îi dă dreptate Elenei Lasconi.

Primarul general al Capitalei a vorbit, de asemenea, despre întâlnirea avută cu Elena Lasconi.

”De la 1 ianuarie până azi eu am avut vreo 30, 40, 50 de întâlniri similare şi cu preşedinţii partid şi cu alţi oameni care sunt relevanţi în politică. Asta s-a întâmplat să fie mediatizată. (…) M-au întrebat mai mulţi colegi de-ai dumneavoastră, nu mai ştiu la ce eveniment am fost şi le-am spus ”Nu aveţi mari aşteptări de la o discuţie între două persoane să iasă repede aşa o concluzie. Pentru că sunt oameni, e un partid în spate, sunt sondaje care se fac, e o evoluţie în curs””, a afirmat el.

El a menționat că ar putea avea și alte discuții cu Elena Lasconi, în funcție de necesitățile fiecăruia.

Nicuşor Dan a fost întrebat și dacă se așteaptă ca Elena Lasconi să candideze la alegerile prezidențiale.

Referitor la ideea că el și Elena Lasconi nu se află într-o competiție pentru același electorat, primarul a spus:

El a fost întrebat și dacă retragerea Elenei Lasconi din cursa prezidențială ar avea un impact semnificativ într-o posibilă competiție cu Crin Antonescu pentru intrarea în turul doi.

Edilul Bucureștiului a afirmat că va candida la alegerile prezidențiale, indiferent de decizia Elenei Lasconi de a rămâne sau nu în cursă.

”Am luat decizia asta când am anunţat-o, pe 16 decembrie şi înainte de asta m-am testat cu un sondaj de opinie ca să văd că această candidatură are suficientă aderenţă astfel încât să nu încurce lucrurile”, a mai afirmat el.

Nicușor Dan a fost întrebat, de asemenea, dacă se așteaptă ca președintele interimar al României, Ilie Bolojan, să candideze la alegerile prezidențiale.

Primarul Capitalei a fost întrebat dacă ascensiunea lui Ilie Bolojan în sondajele de opinie ar putea determina pe el, pe Elena Lasconi și pe Crin Antonescu să îi susțină candidatura la alegerile prezidențiale.

”Ipoteza are o problemă aici, în opinia mea.(…) Pentru că, spre deosebire de Crin Antonescu, de care vedem în sondaje că este foarte apropiat de electoratul PSD, Ilie Bolojan este mult mai aproape de electoratul PNL şi, în opinia mea, nu am făcut niciun sondaj, dar asta e intuiţia pe care o am, este mult mai puţin votat, ar fi mult mai puţin votat de către electoratul PSD”, a spus acesta.

Edilul a menționat că are un respect deosebit pentru Ilie Bolojan, datorită realizărilor sale la Primăria Oradea și ulterior la Consiliul Județean Bihor.

Nicușor Dan a fost întrebat dacă Ilie Bolojan reprezintă un model pentru el în administrația publică, iar acesta a răspuns afirmativ.

Primarul Bucureștiului a fost întrebat dacă consideră că PSD ar putea să-l susțină pe Ilie Bolojan în cadrul alegerilor prezidențiale.

Referitor la zvonul că PNL l-ar susține în alegerile prezidențiale și ar renunța la Crin Antonescu, Nicușor Dan a replicat:

Întrebat dacă, în cazul în care ar câștiga alegerile prezidențiale, l-ar numi premier pe Ilie Bolojan, primarul Capitalei a răspuns:

„Așa cum am spus, am un respect față de domnia sa, dar… (…) Dacă nu faci exercițiul ăsta gratuit și cred că lumea nu mai are chef de glume în România politică, cred eu, trebuie să numești un premier de care să știi sigur că o să facă majoritatea parlamentară. Și aici bineînțeles că președintele are un cuvânt de spus, dar nu poate să dispună. E un echilibru între președinte, dorințele sale și partidele care au reprezentare în Parlament. Dincolo de cine este persoana primului ministru și cine sunt miniștrii și cine sunt oamenii în funcție, cred că foarte, foarte important este ce face guvernul.”