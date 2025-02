Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a răspuns la criticile vicepreședintelui Statelor Unite, J.D. Vance, care a pus la îndoială corectitudinea anulării alegerilor prezidențiale din România.

Bolojan a transmis un mesaj clar către partenerii internaționali, subliniind angajamentul ferm al României față de valorile democratice, Uniunea Europeană, NATO și parteneriatul transatlantic.

As Interim President of Romania, I reassure all our partners and allies that Romania remains a reliable ally, firmly committed to a cohesive European Union, a stronger NATO and a solid transatlantic partnership.

— Ilie Bolojan (@Bolojan) February 14, 2025