Marius Șumudică, total surprins după meciul cu Young Boys

Antrenorul de la CFR Cluj l-a lăudat pe congolezul Meschack Elia, atacantul de 23 de ani al elvețienilor, după partida cu Young Boys. Meciul s-a terminat cu scorul de 1-1 iar Marius Șumudică a spus într-o conferință că Young Boys este o echipă care „are potență în duelurile unu contra unu”.

„Young Boys e o echipă care are potență în duelurile unu contra unu. Nu am văzut în viața mea viteză ca a lui Elia. Când pleca de pe loc, am crezut că are reactor. Cred că în trei secunde prindea 100 km/h. Rupea brazda sub el!”, a declarat Șumudică, conform informațiilor transmise de gsp.ro

De asemenea, antrenorul și-a felicitat și proprii jucători pentru efortul depus.

„Am întâlnit o echipă puternică, trebuie să recunoaștem, sunt mai puternici ca noi și fizic, la contre unu la unu. Au 6-7 jucători peste 1,85m. Vreau să-mi felicit jucătorii pentru efort. Eu nu le-am zis să ne retragem, dar apare conservarea rezultatului, când îi simți mai puternici.

Am făcut pasul înapoi, a fost o greșeală. Tactic i-am închis bine, n-au avut o situație clară de a marca. I-am surprins, am avut doar două zile, dar am reușit, am jucători care se capacitează, au înțeles ce le cer. Dar n-aveam voie să facem greșeala de la gol, am făcut 3 erori într-un minut. Pleacă trei jucători să facă presing la portarul advers, eu nu le-am cerut asta, le-am zis să ne retragem”, a mai spus Șumudică.

Cine este Meschack Elia?

Venit în februarie 2020 la Young Boys, de la TP Mazembe (Republica Democrată Congo), Elia are un start foarte bun de sezon, marcând de două ori în patru meciuri. În 53 de partide jucate la Young Boys, Meschack Elia are 11 goluri marcate și 12 pase de gol oferite.

Sursă foto: Inquam Photos / Bogdan Danescu