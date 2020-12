CFR Cluj a fost eliminată nedrept din competiţia de fotbal Europa League, după ce a fost învinsă cu 2-1 (0-0) de echipa elveţiană Young Boys, joi seara, pe Stadionul Wankdorf din Berna, în ultima etapă a Grupei A. CFR, care avea nevoie de victorie la Berna pentru a se califica în şaisprezecimile de finală, conducea cu 1-0 în min. 90, când arbitrul a dictat un penalty controversat pentru elveţieni, arătând până la ultimul fluier trei cartonaşe roşii.

CFR cluj a ratat mai multe ocazii importante

Campioana României a avut cele mai mari ocazii în acest meci, în care a jucat la victorie, spre deosebire de formaţia din Ţara Cantoanelor, care a jucat la rezultat, un egal fiindu-i suficient pentru accederea în faza următoare. Young Boys a avut o posesie mai bună, dar fără a-şi crea ocazii clare. În schimb, CFR, care nu a forţat decât foarte târziu, a avut prima oportunitate în min. 9, dar şutul lui Deac a fost blocat de Rieder.

Gazdele au avut o singură situaţie notabilă în prima parte, prin Buergy (21), care a reluat cu capul peste poartă după un corner. Până la pauză, clujenii au avut o şansă prin Djokovic (29), cu un şut de la 25 de metri, pe lângă ţintă. Venezueleanul Rondon a fost lipsit de şansă, ratând trei ocazii bune de gol: în min. 34 a trecut pe lângă mingea centrată la 6 metri de Pereira, în min. 41 pe contraatac a şutat de la distanţă, iar portarul a reţinut, iar în min. 44 a ratat singur cu portarul, după o combinaţie cu Păun, scrie Agerpres.

CFR Cluj nu a reuşit să aibă ocazii în primul sfert de la reluare. Campioana Elveţiei a fost periculoasă în min. 61, când şutul Gaudino de la 25 de metri a fost boxat de Bălgrădean. Ardelenii au trecut pe lângă deschiderea scorului în min. 63, când Djokovic a luftat la 15 metri, după care portarul gazdelor a respins magistral şutul lui Camora de la 18 metri. Gazdele au mai avut o oportunitate, prin Elia (75), cu o lovitură de cap pe lângă poartă la centrarea lui Ngamaleu.

Rondon a ratat din nou, şutând modest din poziţie bună (79). CFR a deschis scorul în min. 84, când Rondon a trimis în bară, după care Debeljuh a reluat în plasă dintr-o poziţie suspectă de ofsaid. Camora, care a avut o evoluţie remarcabilă în acest meci, a salvat golul în min. 89, când a respins de pe linia porţii mingea trimisă cu capul de Lefort. În min. 90, arbitrul francez Bastien a dictat penalty pentru gazde la un duel regulamentar între portarul Bălgrădean şi fundaşul Zesiger. Bastien l-a eliminat apoi pe Bălgrădean pentru proteste, iar atacantul Jean-Pierre Nsame a transformat lovitura de pedeapsă.

Bastien i-a mai eliminat ulterior pe Nsame, pentru fault dur, şi pe Djokovic, pentru proteste, iar Young Boys a marcat şi golul victoriei, pe un contraatac doi cu portarul, prin Gaudino (90+6). Young Boys a ajuns la 14 meciuri consecutive cu gol marcat în Europa League. Meciul a fost precedat de un moment de reculegere în memoria fostului mare atacant italian Paolo Rossi, decedat miercuri.

Reacție dură a căpitanului CFR Cluj

Căpitanul echipei de fotbal CFR Cluj, Mario Camora, a declarat, joi seara, după înfrângerea din partida cu Young Boys din Europa League (1-2), că formaţia sa merita să câştige şi să se califice în primăvara europeană dacă nu era arbitrul francez Benoît Bastien pe care l-a catalogat drept „penibil”.

„Acest arbitru a fost penibil, nu găsesc alt cuvânt. A fost penibil. Noi vorbim de arbitrii de la noi, dar acest arbitru este penibil. Eu nu ştiu cum arbitrează el în Europa League, pentru că e un arbitru penibil. Cum să dai (n.r. – penalty), când nici măcar cei de la Young Boys nu au cerut penalty? Iar la faza aceea dacă trebuie să dai fault, dai fault pentru portarul nostru, pentru că e în careul de şase metri. Nu am alt cuvânt pentru acest arbitru decât că e penibil”, a spus fundaşul formaţiei ardelene la postul Digi Sport.

„În Europa League eu nu am văzut aşa ceva în viaţa mea. Nici la televizor, nici la vreun meci jucat. Cred că toată lumea a văzut ce a făcut acest arbitru. Trebuie să felicităm echipa pentru că am făcut un meci excelent. Am dominat tot meciul şi meritam să mergem mai departe dacă nu era acest arbitru”, a adăugat Camora.

BSC Young Boys Berna – FC CFR 1907 Cluj 2-1 (0-0)

Au marcat: Jean-Pierre Nsame (90+3 – penalty), Gianluca Gaudino (90+6), respectiv Gabriel Debeljuh (84).

Berna, Stadion Wankdorf

Europa League – Grupa A

Echipele de start:

Young Boys: 26. David Von Ballmoos (căpitan) – 36. Silvan Hefti, 14. Nicolas Buergy (17. Jordan Siebatcheu, 85), 25. Jordan Lefort, 21. Ulisses Garcia – 13. Nicolas Moumi Ngamaleu (5. Cedric Zesiger, 82), 20. Michel Aebischer, 60. Fabian Rieder (35. Christopher Martins, 58), 10. Miralem Sulejmani (11. Gianluca Gaudino, 59) – 19. Felix Mambimbi (15. Meschack Elia, 59), 18. Jean-Pierre Nsame. Antrenor: Gerardo Seoane.

Rezerve neutilizate: 43. Joschua Neuenschwander, 91. Guillaume Faivre – 22. Nico Maier, 24. Quentin Maceiras, 27. Leo Seydoux, 77. Taulant Seferi.

CFR Cluj: 34. Cristian Bălgrădean – 4. Cristian Manea, 55. Paulo Vinicius, 3. Andrei Burcă, 45. Mario Camora (căpitan) – 8. Damjan Djokovic, 28. Ovidiu Hoban – 11. Michael Pereira (16. Mateo Susic, 87), 10. Ciprian Deac (12. Grzegorz Sandomierski, 90+2), 7. Adrian Păun (22. Gabriel Debeljuh, 74) – 99. Mario Rondon. Antrenor: Edward Iordănescu.

Rezerve neutilizate: 93. Bogdan Checicheş – 13. Denis Ciobotariu, 14. Iasmin Latovlevici, 77. Jakub Vojtus, 94. Cătălin Itu, 96. Dodi Joca, 98. Nicolae Carnat.

Arbitru: Benoît Bastien; arbitri asistenţi: Hicham Zakrani, Frédéric Haquette; arbitru de rezervă: Karim Abed (toţi din Franţa)

Delegat UEFA: Jan Korinek (Cehia), observator UEFA pentru arbitri: Andrejs Sipailo (Letonia)

Cartonaşe galbene: Păun (71), Maier (88), Burcă (89), Sulejmani (90+4), Camora (90+9).

Cartonaşe roşii: Bălgrădean (90), Jean-Pierre Nsame (90+5), Djokovic (90+8).