LIVE SCOR. CFR Cluj – Young Boys Berna! Meci nebun în Europa League! Dan Petrescu riscă totul pentru o victorie

LIVE SCOR. CFR Cluj – Young Boys Berna 0 – 0

Meciul CFR Cluj – Young Boys Berna are loc joi, 29 octombrie, cu începere de la ora 22:00, pe stadionul dr. Constantin Rădulescu din cartierul Gruia, în cadrul etapei a 2-a din grupa A a Europa League. Obiectivul echipei lui Dan Petrescu este obţinerea primei victorii pe teren propriu în această grupă în care marea favorită este Roma.

Partida de joi seară are loc pe stadionul dr Constantin Rădulescu din oraşul de pe Someş şi va fi condusă de suedezul Glen Nyberg, cu care naţionala României a învins în septembrie, în Liga Naţiunilor, la Klagenfurt, pe Austria cu 3-2. Meciul este televizat pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus.

Echipele de start

Dan Petrescu foloseşte acelaşi prim “11” ca în meciul cu ŢSKA Sofia.

CFR Cluj: Bălgrădean – Susic, Vinicius, Burcă, Camora – Deac, Hoban, Djokovic – Păun – Rondon, Debeljuh. Antrenor: Dan Petrescu.

Young Boys Berna: Ballmoos – Hefti, Camara, Zesiger, Maceiras – Fassnacht, Lustenberger, Aebischer – Elia, Nsame, Moumi Ngamaleu. Antrenor: Gerardo Seoane.

CFR Cluj a început bine grupa, cu o victorie la Sofia, 2-0 în faţa lui ŢSKA şi a mai bine de 12.000 de fani ai alb-roşilor prezenţi pe Stadionul Naţional Vasil Levski. Elveţienii din Berna au condus la pauză pe Roma pe teren propriu, dar în a doua repriză oaspeţii au răsturnat situaţia în favoarea lor, cu scorul de 2-1.

Young Boys Berna este marele rival la locul 2 în această grupă pentru campioana României, ajunsă în Europa League, o situaţie similară înregistrându-se şi în tabăra adversă. Dacă va reuşi să învingă acasă pe elveţieni Clujul va lua o opţiune importantă la o a doua calificare consecutivă în 16-imile competiţiei, primăvara viitoare.

CFR Cluj are o serie de rezultate foarte bune pe teren propriu, unde sezonul trecut au capotat nume mari din fotbalul european, precum Lazio, Rennes şi Celtic, iar în actualul sezon a fost eliminată în turul 2 preliminar al Champions League în Gruia, la capătul unui meci dramatic, la lovituri de departajare de către Dinamo Zagreb, continuând parcursul în Europa League.

Young Boys Berna este o formaţie care nu a lipsit de ani buni din cupele europene, fiind prezentă fie în grupele Champions League fie în cele ale Europa League, dar fără a depăşi faza grupelor. Este o echipă foarte ofensivă, cu jucători extrem de rapizi şi de tehnici pe spaţii scurte. Cu siguranţă Dan Petrescu nu se va avânta în atac în faţa unui adversar care are suficiente arme pentru a-l surprinde pe contraatac şi va aştepta cu răbdare o eroare în defensiva adversă. Clujenii nu au primit gol de trei meciuri şi filozofia Bursucului este că înainte de toate echipa nu trebuie să lase adversarul să înscrie, abia apoi să încerce ea să o facă.

