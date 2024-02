CFR Cluj – Rapid Bucureşti s-a terminat, sâmbătă seară, cu scorul de 0-1. Unicul gol al partidei din etapa cu numărul 25 a fost înscris de către rapidistul Djokovic, în minutul 9.

Au existat şi incidente la începutul meciului. Din minutul 5, partida a fost întreruptă pentru circa trei minute.

De vină au fost suporterii clujeni, care au folosit obiecte pirotehnice.

Echipele de start au fost următoarele:

CFR Cluj: Sava – Mogoş, Boben, M. Ilie, Manea – Muhar, Keita, Tachtsidis (El Kaddouri ’60) – Deac, Bîrligea (Godly ’46), Otele (Serebe ’81). Antrenor: Adrian Mutu.

Rapid: Aioani – Onea (Braun ’54), Săpunaru (Cristea ’17), Iacob, Borza – Al. Albu, Djokovic – Krasniqi (Bamgboye ’70), Burmaz, Papeau (Petrila ’70) – Rrahmani (Oaidă ’70). Antrenor: Cristiano Bergodi.

Cartonaşe galbene: Tachtsidis ’77, Deac ‘90+3 / Albu ’86.

Arbitri: Sebastian Colţescu – Ovidiu Artene, Daniel Mitruţi – Iulian Dima.

Antrenorul celor de la CFR Cluj, care a semnat cu echipa din Gruia nu cu mult timp în urmă, afirmă că a fost un meci echilibrat.

Jucătorii săi au avut o posesie mai bună, însă nu au avut o circulaţie la fel de reuşită şi le-au lipsit ocaziile. Adrian Mutu a lăudat apărarea Rapidului, însă spune că giuleştenii au avut noroc la golul lui Djokovic.

Totuşi, această înfrângere nu este un capăt de ţară pentru clujeni, spune Adrian Mutu. Echipa lucrează intens ca să fie pregătită pentru play-off.

„Cred că a fost un meci echilibrat, chiar dacă aparent am avut o posesie mai bună. Nu am avut o circulaţie mai bună, nu am fost conectaţi la început cum ar fi trebuit.

A fost un meci echilibrat, de luptă, Rapid s-a apărat foarte bine şi nu ne-am creat atâtea şanse cât ar fi trebuit. Meciul a fost decis de un gol puţin norocos, dar până la urmă tabela vorbeşte.

Felicit Rapidul şi mergem înainte. Lucrăm să fim pregătiţi pentru play-off. Cred că Rapid a fost de la început la lupta pentru titlu. Era important să ne câştigăm meciurile.

Mergem înainte, o înfrângere, nu trebuie să facem un capăt de ţară, important este să învăţăm din acest meci”, a declarat Adrian Mutu, antrenorul celor de la CFR Cluj.