„Suntem toți dezamăgiți. Am făcut tot cea depins de noi. Am întâlnit o echipă bună. Asta a fost, am avut situații bune în prima repriză. Am încercat cu doi atacanți, dar nu a fost să fie.

Eu nu m-am gândit, sunt pe aria tehnică. M-am gândit să dau doar indicații. Așa a fost. Am ratat un obiectiv, dar nu e principal. Campionatul este acum, locurile 1-3, să rămânem acolo sus.

A fost greu pentru noi. Am avut ocazii mari la Oaidă și Papeau. Apoi a avut și Soni. Jucătorii au luptat, dar nu pot să le reproșez ceva”, a spus Cristiano Bergodi, după remiza cu CFR.