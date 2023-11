Probleme pentru FCSB în campionat. Echipa lui Gigi Becali a pierdut derby-ul bucureştean de duminică, jucat împotriva celor de la Rapid.

FCSB-Rapid s-a încheiat 1-2, iar Rapidul s-a apropiat la doar două puncte de trupa lui Becali. Mai mult, la finalul etapei cu numărul 15, FCSB poate pierde şi prima poziţie din clasament, putând fi întrecută de CFR Cluj. Clujenii joacă luni seară în deplasare la FC Hermannstadt.

În acest moment, pe podiumul din SuperLigă regăsim pe FCSB (31 de puncte), CFR Cluj (30 de puncte) şi Rapid (29 de puncte).

Startul meciului de pe Arena Națională a fost amânat duminică seară. Motivul: torțele și fumigenele aruncate de galeria FCSB-ului direct pe gazon. Partida a început după o întârziere de aproximativ 4 minute.

Golurile Rapidului au venit în prima repriză. Au înscris francezul Jayson Papeau în minutul 39 şi Paul Iacob în minutul 45+1. FCSB a reuşit să reducă din diferenţă în minutul 66, prin Joyskim Dawa.

Darius Olaru (FCSB) a declarat, după meci, că acest eşec nu este “un capăt de drum”, însă el şi colegii săi trebuie să muncească mai mult.

“A doua înfrângere, nu este un capăt de drum. Păcat că am pierdut în faţa rivalei. Ne-au dat goluri din două greşeli, au aşteptat greşeala noastră, practic ne-am marcat două autogoluri. Trebuie să muncim mult mai mult la antrenamente şi să arătăm altfel la jocuri”, a spus Olaru.

“Am avut ocazii, nu am reuşit să marcăm. Am intrat greu în meci. Ne-am trezit foarte târziu. Am avut şi un gol anulat care mi se pare la limită. Ocazii, dar nu reuşim să marcăm. Plus că intrăm greu în meci.

Sper ca de etapa viitoare să ne trezim. Ne pare rău pentru suporteri, dar să ne creadă că şi noi facem sacrificii. Per total trebuie să fim o familie, să ne încurajăm şi să mergem să câştigăm. Aşa s-a întâmplat şi anul trecut şi până la urmă ne-am ridicat.

Trebuie să ne ridicăm, să muncim. Decât să termin pe locul 4 şi să bat Rapidul mai bine mă bat la campionat”, a spus şi Florinel Coman (FCSB).