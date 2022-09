Cu cât vor fi majorate pensiile? Marius Budăi a spus clar: Facem toate eforturile

Așadar, social-democratul a explicat că nu vor merge pe varianta din lege, deoarece pensiile ar trebuie majorate cu rata inflației din 2021, respectiv 5,1%.

„Era un pachet de măsuri pe care PSD le propune. Ce s-a întâmplat? Au început discuțiile, eu i-am văzut pe cei 2 lideri ai Coaliției, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, si au spus foarte clar că pensiile vor crește. Suntem în această discuție, cu siguranță nu o să mergem pe varianta din lege, ar trebui să majorăm pensiile cu rata inflației din 2021.

Dacă am face acest lucru, ar însemna 5,1%, dar mergem pe o variantă mai mare, astfel încât, cu majorarea de la început de an și cu pachetele sociale, să acoperim măcar puterea de cumpărare, să facem toate eforturile pentru a-i proteja pe cei mai defavorizați”, a declarat Marius Budăi pentru realitatea.net

Majorarea va fi anunțată de liderii coaliției

De asemenea, ministrul a vorbit și despre varianta înaintată anterior, respectiv majorarea cu 10% a pensiilor.

„Când noi, PSD, am lucrat la acest pachet si am anunțat aceste propuneri, am avut o evaluare foarte clară. (…)”, a completat ministrul Muncii.

Potrivit acestuia, majorarea va fi anunțată de liderii coaliției „când bugetul pe 2023 ca fi adoptat, la finalul anului 2022, iar în acel proiect se va regăsi această majorare a pensiilor”.

Anunțul făcut anterior de Marius Budăi

Amintim că ministrul Muncii a vorbit anterior despre creșterea pensiilor și a salariilor, răspunzând și criticilor pe care le-a primit din partea liderilor Partidului Național Liberal (PNL), inclusiv din partea prim-ministrului Nicolae Ciucă.

Unii liberali, care spun că această majorare nu a fost discutată în coaliția de guvernare, cer ca ministrul Muncii să fie dat afară din Executiv.

Pe acest fond, Marius Budăi a declarat că nu există ceartă atunci când este vorba despre români, subliniind, totodată, că măsurile pentru economie sunt la 6 procente din PIB.

„Nu ne certăm pe nimic atunci când vorbim despre români. Măsurile pentru economie implementate de acest guvern sunt la 6 la sută din PIB.

PSD a luat decizia să propună, toate vor merge în coaliție. Vom merge în coaliție cu cifre, cu ce spune Comisia de Prognoză. Am spus că vom propune o majorare a pensiilor cu 10 la sută. Vorbim de intrarea în plată de la 1 ianuarie 2023.

Acestea sunt propunerile la care am lucrat, mergem în coaliție și acolo vom lua deciziile”, a declarat ministrul Muncii.