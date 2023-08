Mariana Moculescu este extrem de supărată pe Horia Moculescu! Deși a trecut mult timp de la divorț, se pare că tensiunile dintre ei nu s-au risipit. Cei doi au divorțat în urmă cu mai bine de 20 de ani și au împreună o fiică, pe nume Nidia.

Compozitorul a sunat-o pe fosta soție marți, pe 15 august, pentru a-i ura “La mulți ani” de Sfânta Maria. Acest lucru a supărat-o însă pe Mariana Moculescu, care a spus vorbe extrem de acide despre fostul ei soț. Vedeta nu înțelege cum Horia Moculescu a putut să o sune, după ce i-a luat fiica și a lăsat-o pe drumuri. De asemenea, l-a acuzat pe celebrul compozitor că a pierdut banii câștigați din muzică la jocurile de noroc, și de aceea nu a putut să îi cumpere o casă ei sau fiicei lor.

„Îndrăznește să mă sune, ca să îmi ureze ‘La mulți ani!’, după ce mi-a luat fiica, după ce m-a lăsat pe drumuri, pe străzi? La 48 de ani, am plecat din casa lui cu o valiză mică, cu atât am plecat, după o căsnicie. Horia să nu uite că i-am dăruit un copil bun, pe Nidia, care acum are mare grijă de el, în casa lui. Horia are tupeul să mă sune de ziua mea? Cum să suni un om căruia i-ai făcut atât de mult rău?

Omul acesta mai are puțin și împlinește 100 de ani și tot nu s-a mai înțelepțit. Păi, a jucat toți banii din muzică la poker, la Casino, și n-a fost în stare să-mi cumpere o casă, mie, mama fiicei lui, și nici Nidiei. De ce mă sună?”, a declarat ea pentru Playtech.