Este informația momentului despre Mariana Moculescu! Anunțul făcut în direct

Mariana Moculescu a primit o veste dură de la medici. Vedeta a povestit la Antena Stars că a mers să își facă o ecografie la sân, deoarece au trecut câțiva ani buni de când a mers la ultimul control. Un astfel de control este important pentru Mariana Moculescu deoarece mama sa a murit din cauza cancerului la sân.

Vedeta a povestit că medicul la care a fost a descoperit o formațiune și niște pete albe la nivelul bustului, motiv pentru care a fost trimisă să își facă o mamografie.

”Am fost să-mi fac analize la centrul medical…, să-mi fac și eu, pentru că știi că mama mea a murit de cancer la sân, și să îmi fac și eu testul, ecografie la sân, să văd (…) Rezultatul este că a găsit doamna doctor o formațiune pe sânul drept și niște pete albe pe sânul stâng și m-a trimis grabnic să-mi fac mamografia. Când doctoriței începuse să îi sară un ochi pentru că a localizat ceva pe sânul meu, i-am spus și Nidiei, am simțit o căldură în…”, a povestit vedeta.

Mariana Moculescu a avut un atac de panică

Vedeta a mai povestit că a avut un moment de panică în momentul în care a aflat despre problemele pe care le are. De asemenea, ea a mai spus că a bufnit-o râsul în acel moment din cauză că medicului ”îi sărea ochiul”.

„Mi s-a făcut frică, am făcut un atac de panică. Gustul morții. Și doctorița i-a strigat asistentei <<Scrie! Formațiune de culoare cutare, pe sânul drept>> iar în momentul ăla am simțit o căldură în… brusc și văzând că ea clipea, se uita foarte atent pe ecograf, și se uita, îi sărea ochiul, îi sărea nervul. Doar Dumnezeu știe că m-a bufnit râsul, s-a auzit puțin, dar am râs, am râs de moartea mea (…) Pe 24 trebuie să merg, pentru că mi-a mai descoperit ceva la sân, sufăr de, sunt suspectă de ceva, am citit și pe Google, ceva care se transmite și copilului, la un moment dat trebuie să faci și transfuzie de sânge, este oboseală cronică”, a povestit vedeta la Antena Stars.