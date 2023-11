Horia Moculescu, celebrul compozitor și producător muzical, s-a confesat într-un interviu cutremurător, dezvăluind trecerea prin momente extrem de dificile din viața sa. Întrebat despre cel mai greu moment, Moculescu a împărtășit că a avut două perioade infernale, prima la vârsta de 22 de ani și a doua când a aflat despre tragedia fiului său.

Artistul a mai povestit că, deși și-a pierdut mama la o vârstă fragedă, nu poate pune acest moment la socoteală deoarece era inconștient la vârsta aceea.

”Peste fiecare am trecut greu. Am avut două momente. Pe primul nu îl trec, pentru că nu am suferit, eram inconștient la 11 ani. Nu am înțeles amploarea tragediei morții mamei mele. Aveam inconștiența vârstei de 11 ani.

Plus că eu am aflat că mama mea e pe moarte cu trei zile înainte de a muri, stând cu ea în casă. S-au ferit de mine tot timpul, ca nu cumva să îi spun eu ei. Cu trei zile înainte de a muri, m-a luat taică-miu, m-a dus pe bulevard, la Scala, unde era un lacto-bar.

Mi-a spus: „De ce ești așa de neastâmpărat? Mama ta e pe moarte.. În clipa aceea, a căzut scaunul cu mine. Am căzut cu scaun, cu masă, cu tot… nu am putut să cred așa ceva. Eu nu am avut timp să realizez tragedia decât mult mai târziu, după ce a murit mama”, a precizat acesta.