La cei 86 de ani ai săi, Horia Moculescu nu mai poate ieși din propria casă din cauza caniculei. Starea sa de sănătate nu îi permite să stea afară pe temperaturi ridicate, așa că și-a transformat locuința într-un mic studio, unde are și un pian și compune zilnic. Până acum, nu a primit nicio reclamație din partea vecinilor săi în ceea ce privește zgomotul.

Horia Moculescu va avea o prestație la Gala Festivalului Mamaia, așa că se pregătește intens pentru a fi în formă maximă.

„Sunt bine, compun. Voi avea concert la gala de la Mamaia, pe 7 Septembrie am o seară de muzică Jazz la Craiova, sunt invitat. În rest, muncesc de acasă. Încerc să termin un caiet de miniaturi la pian, scurte și sper să fie frumoase. Abia am făcut 8, dar mai am 2 de scris. Nu sunt un om care să scriu la comandă. Dacă nu am inspirație, nu scriu. Dacă am chef scriu, dacă nu, nu. Nu mă așez cu forța la pian.

Dacă simt că trebuie să mă așez, mă așez. Nu mă așez la pian doar dacă trebuie. Nu ies din casă, da m-am uitat cum va fi vremea. Astăzi au fost 25 de grade, am ieșit puțin. La 39, 40 de grade nu se poate, nu mai suport căldura. În casă sunt înconjurat de toate ventilatoarele, iar aerul condiționat este pornit non-stop”, a declarat el în cadrul unui interviu acordat pentru Playtech Știri.