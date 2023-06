Horia Moculescu a evitat întotdeauna să vorbească public despre problemele sale de sănătate. La vârsta de 86 de ani, artistul nu s-ar fi gândit că va ajunge într-o astfel de situație.

Horia Moculescu se simte bine după operație

Deși nu a spus exact cu ce probleme de sănătate de se confruntă, Horia Moculescu a dezvăluit că s-a operat, iar în prezent se simte bine. Acesta a spus că poate face față oricărei probleme, dacă nu trece mai sus de gât.

”Atât timp cât se opresc la gât și nu se duc puțin mai sus, sunt suportabile toate. Dacă se duc puțin mai sus, începi să devii o povară pentru cei din jur.

Am avut o operație destul de recentă și evoluează în parametri așteptați și buni. Nu, la plămâni nu se atinge. La vârsta mea, nimeni nu face intervenții chirurgicale la plămâni”, a spus compozitorul la Antena Stars.

Artistul s-a confruntat cu probleme de sănătate și în toamna anului trecut

Artistul se confrunta cu probleme de sănătate de mai multe luni. Înainte să se opereze, Horia Moculescu a mai fost la spital în octombrie 2022. Acesta a asigurat atunci că nu este nimic grav, ci doar a făcut tratamente de recuperare.

”Nu am nicio problemă, doar anul nașterii. Cu anul nașterii mă confrunt. Sunt internat la *** de două săptămâni pentru revigorare, pentru refacere, nu întinerire, dar pentru menținerea unui statut. Nu mă simt rău.

Ieri am intrat și stau două săptămâni. Așa am făcut și în primăvară și m-am simțit excepțional după. (…) Pe gânduri nu m-a pus decât inflația!”, a spus el în toamna anului trecut.

Fumatul i-a afectat sănătatea compozitorului

Horia Moculescu a fumat foarte mult în tinerețe, dar s-a lăsat la vârsta de 65 de ani. Totuși, toți anii în care a fumat și-au lăsat amprenta asupra sănătății sale.

”Se spune că dacă fumezi îți scrutezi viața cu zece ani, eu dacă nu fumam aveam acum 95 de ani….

Acum respir mult mai bine, chiar după prima vizită făcută la Ana Aslan, în primăvară, când am intrat cam decrepit și am ieșit un om în forță, dar de atunci am mai pățit niște lucruri neplăcute inclusiv un COVID”, spunea artistul la un moment dat.