Theo Rose și-a îngrijorat fanii după ce a dezvăluit că se confruntă cu o problemă de sănătate. Cântăreața a explicat că de ceva timp nu mai reușește să doarmă noaptea și așteaptă rezultatele analizelor pentru a înțelege mai bine ce trebuie să facă în continuare.

Probleme de sănătate pentru Theo Rose

De câteva nopți, Theo se luptă cu mâncărimi și furnicături în tălpi și palme, iar acest disconfort nu o lasă să se odihnească. Vedeta a povestit pe rețelele de socializare despre chinul prin care trece, explicând că aceste senzații sunt foarte intense și nu dispar nici măcar dacă se scarpină.

„De câteva nopți am niște mâncărimi și furnicături în tălpi și palme, extremitățile. Dar, cum să vă zic, sunt niște mâncărimi care vin din interior. Adică, degeaba mă scarpin, nu rezolv nimic. Prima noapte a fost infernală. Am petrecut-o cu picioarele în apă rece, în cadă, și trebuia să fac ture, că aveam și copilul care dormea, așa că îl lăsam și mă duceam iar să îmi fac masaj sau să mă răcoresc. Mă apucau spasme, furnicături, și îmi venea să mă foiesc, dar încercam să nu îl deranjez.

În a doua noapte nu am mai dormit cu copilul. Tot am stat cu picioarele în apă rece, până la urmă am venit repede în pat, m-am pus pe burtă și, în pauza aia, până să mă apuce iar furnicăturile, am adormit”, a povestit cântăreața pe Instagram.

Theo a menționat că a făcut deja un set de analize și că acum așteaptă cu sufletul la gură rezultatele pentru a înțelege mai bine ce ar putea cauza aceste simptome. Atât ea, cât și soțul ei bănuiesc că ar putea fi vorba despre o problemă legată de sistemul nervos.

„Și aseară am reușit să adorm mai bine, pentru că am descoperit că masajul picioarelor ajută. Nu mi-am imaginat niciodată că există așa ceva, nu mi-a venit să cred. Sunt niște mâncărimi pe care nu le poți opri, foarte ciudat. Nu mi-a apărut nimic, dar palmele se înroșesc noaptea, pare că tot sângele se acumulează acolo și îmi zvâcnesc. Picioarele sunt intacte, nu am nimic în tălpi. Mi-am făcut analizele ieri dimineață și acum așteptăm rezultatele. Au fost mai multe posibile cauze, dar urmează să le eliminăm cu ajutorul medicilor. Noi bănuim că ar fi o problemă pe sistem nervos. Dacă cineva s-a mai confruntat cu această problemă și poate să mă ajute cu o informație, i-aș fi recunoscătoare. Mulțumesc!”, a mai spus Theo Rose.

Theo Rose, în producția românească „Subteran”, disponibil pe Netflix

După ce a impresionat publicul cu rolul său din „Clanul”, serialul produs și regizat de Anghel Damian, care între timp i-a devenit soț, Theo Rose revine într-un alt proiect de succes. De data aceasta, artista face parte din distribuția „Subteran”, prima producție românească marca Netflix, alături de Ana Ularu și Florin Piersic jr. în rolurile principale.

În acest nou serial, Theo Rose are o apariție scurtă, dar memorabilă, jucându-și propriul rol – acela de cântăreață. Personajul ei își face apariția într-o petrecere-surpriză de amploare, organizată cu mare atenție pentru un sărbătorit special. Piesa interpretată de Theo Rose în cadrul acestui moment este „Ca-n România”, un single lansat anterior de ea în colaborare cu Mira. Melodia contribuie la crearea unei atmosfere dinamice, potrivindu-se perfect cu energie scenei respective.