Horia Moculescu este internat în spital! Ce se întâmplă cu celebrul compozitor? Anunțul venit chiar acum

Horia Moculescu a precizat că este internat în spital și că va sta în unitatea medicală timp de două săptămâni. Totuși, compozitorul spune că nu este vorba despre vreo problemă de sănătate, ci că dorește o perioadă de refacere.

„Nu am nicio problemă, doar anul nașterii. Cu anul nașterii mă confrunt. Sunt internat la *** de două săptămâni pentru revigorare, pentru refacere … nu întinerire, dar pentru menținerea unui statut. Nu mă simt rău. Ieri am intrat și stau două săptămâni. Așa am făcut și în primăvară și m-am simțit excepțional după. (…) Pe gânduri nu m-a pus decât inflația!”, a spus acesta la Antena Stars.

Horia Moculescu a mai fost internat în spital în vară

Cunoscutul compozitor a ajuns pe mâna medicilor anul 2020 din cauză că a fost diagnosticat cu coronavirus, așa că acesta a trebuit să fie internat în spital.

Una dintre persoanele care, la vremea respectivă, a vorbit despre starea de sănătate a celebrului compozitor a fost Adina Alberts, unul dintre cei mai reputați medici din România.

”Da, domnul Horia Moculescu a fost testat pentru COVID-19!

A fost o noapte de foc și foarte încărcată emoțional în spitalul în care a fost internat aseară, pentru că marele maestru a manifestat simptomele unei răceli. Și pentru că eu cunosc bine atenția pe care o are pentru sănătatea sa, pentru că dl Horia Moculescu este unul dintre seniorii din grupa de risc de care, Asociația Dr. Adina Alberts, se ocupă îndeaproape, nu am crezut nicio secundă că ar putea avea COVID-19. Astăzi, imediat ce am aflat că are probleme de sănătate, l-am sunat și am auzit din gura dumnealui cea mai bună veste: “Rezultatele celor patru teste sunt „NEGATIVE!”

Acum este ACASĂ, se bucură că a trecut peste această emoție și mi-a dat acceptul să împărtășesc cu dumneavoastră minunata veste!”, fusese mesajul pe care aceasta l-a publicat la momentul respectiv pe pagina sa de Facebook.

După ce și-a revenit, boala l-a lăsat destul de vulnerabil pe Horia Moculescu, acestuia făcându-i-se rău în cadrul unui eveniment unde a primit un premiu pentru activitatea pe care a avut-o de-a lungul timpului.