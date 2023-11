Horia Moculescu are grave probleme de sănătate. Marele compozitor român a oferit recent un interviu în care povestește despre operația suferită în urmă cu două luni. El a fost supus unei intervenții de hernie inghinală, pe care și-a făcut-o împotriva voinței familiei.

În plus, artistul susține că plătește un mare „tribut” viciului fumatului. Deși s-a lăsat de fumat în urmă cu peste două decenii, el încă are mari probleme de pe urma perioadei în care obișnuia să fumeze.

În ciuda acestor probleme, compozitorul și-a păstrat energia și creativitatea. El compune încă muzică. În ultima perioadă, marea lui realizare este o colaborare cu Smiley, pentru care a realizat o piesă de succes.

Horia Moculescu a povestit despre metoda lui prin care încearcă să se mențină în formă. El spune că își impune să rămână „lucid și responsabil”.

„Îmi impun, fiind obiectiv și lucid. Deci, fiind lucid și responsabil, îmi dau seama… sau simt că mai am ceva de spus, dar știu că nu mai am timp. Eu nu am 26 de ani, nici 36, nici 76… Nici 86 măcar. Am 86 și jumătate. Și atunci, acesta este computerul de muzică, aici este pianina, aici este computerul de toate zilele, de știri, de comentarii…”, spune el, într-un interviu pentru Viva.ro.