Victor Ponta a admis că nu exclude posibilitatea ca, în cazul în care ajunge la Cotroceni, viitorul premier al României să fie Călin Georgescu.

Georgescu, care conducea toate sondajele de opinie la începutul anului, a fost blocat să candideze la alegerile prezidențiale din luna mai, ca urmare a unei decizii a BEC și a CCR.

După ce a fost eliminat din competiție de cele două instituții, Georgescu ar putea face o revenire surprinzătoare în prim-planul politic după alegerile din mai. Victor Ponta, candidatul independent, a afirmat că nu exclude varianta de a-l desemna premier.

Joi, la emisiunea „Sport și Politică”, Victor Ponta i-a declarat moderatorului Horia Ivanovici că, în viziunea sa, bazinul anti-sistem din România este uriaș, ajungând până la 80%. În aceste condiții, românii au dorit o schimbare, iar aceasta ar fi putut veni de la Călin Georgescu, însă el a fost „scos din joc, faultat”.

”Bazinul celor anti-sistem, anti a ceea ce este acum și ce a fost 10 ani, este mai mare de 60%. Este 70, este 80%. Cei care zic, ‘domne, e foarte bine’, a zis la un moment dat Crin: ‘vi s-a urât cu binele, ce mai vreți?”

Nu, nu e adevărat. Nu crede nimeni că ni s-a urât cu bine. Dimpotrivă, credem că ni s-a urât cu răul. Și aici sunt 80% dintre oameni, care spun că nu mai vrem ce a fost până acum, vrem o schimbare. Schimbarea putea veni, în primul rând, de la Călin Georgescu, dar l-au scos, l-au faultat.

(n.r. întrebarea lui Horia Ivanovici: Îl puneți prim-ministru? Ați evitat răspunsul la o emisiune recentă de la Gândul). Nu vreau să spun pe cine. Am fost întrebat: Excludeți? Nu exclud așa ceva! Am trei criterii: să fie patriot, să fie competent și profesionist. (n.r. Le întrunește Călin Georgescu?) De patriot, da, sunt convins că e patriot. De celelalte nu știu, nu l-am văzut. Am evitat pentru că nu vreau să arunc o chestiune: da, mă, spune de Georgescu…”, a spus Ponta.