Maria Cârneci este încă îndurerată în urma pierderii soțului ei

Maria Cârneci suferă încă în urma morții soțului său. Romulus Petrescu s-a stins din viață în anul 2019.

Deși cântăreața este una dintre cele mai populare interprete de muzică populară, viața ei personală nu este atât de bună, mai ales după trecerea în neființă a soțului.

Vedeta nu și-a revenit în urma acestei pierderi uriașe nici la patru ani de la decesul lui. Recent, ea a făcut mărturisiri dureroase cu privire la pierderea partenerului de viață.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Cristinei Șișcanu, la Metropola TV. Aici, cântăreața spune că îi duce dorul zilnic soțului ei. Ea mărturisește că nu a pierdut doar un soț, ci și un prieten.

„Nu mă așteptam ca Giani să se ducă atât de repede. Eu pe 25 noiembrie l-am înmormântat și înainte cu o lună am avut nuntă la Constanța cu Adi Minune și Ionuț Galani. Pe 2 noiembrie, era ziua lui de naștere, n-aș fi crezut că pleacă. Sunt momente nu că dureroase… Eu nu am avut alte căsnicii, Cârneci e numele de la mama și Petrescu mă cheamă după soțul meu. El a fost director de hotel toată viața lui. Colegele mele, și Irina Loghin care a fost cu el în America, îmi spuneau că nu am pierdut numai un soț, am pierdut un om, un prieten”, spune ea.

Cei doi au avut împreună un singur copil. Interpreta spune că a fost ajutată de fiică și nepoată în perioada imediat următoare decesului.

„În fiecare clipă îi simt lipsa, câteodată îmi vine un miros așa, mirosul lui. Nu a ridicat niciodată tonul la mine, era calm, răbdător. N-am avut decât un copil, dar mi-aș mai fi dorit. Dar, când pleci de jos, vrei să faci multe. Am picat într-o tristețe, după ce l-am pierdut, noroc cu fetițele. Am plâns mult că nu-l mai găseam, nu știam în ce direcție s-o iau. Nu știam nici unde să plătesc facturile de la casă, nu știam nimic. Ce mă fac?! Îmi vine greu dimineața când așez masa, nu am cu cine să-mi beau cafeaua”, a mărturisit Maria Cârneci.

Cântăreața suferă și mai mult în timpul sărbătorilor

Maria Cârneci refuză categoric să își refacă viața cu un alt bărbat. Ea spune că în familia ei așa se procedează, dat fiind că și sora ei a rămas văduvă la doar 24 de ani, însă a ales să nu se recăsătorească.

„Mi-e greu când vin Sărbătorile, el împodobea curtea, casa. Mi-e dor de Giani în fiecare clipă! Nu mă simt în apele mele fără el. Cum să mai merg eu să dansez la evenimente? Nu pot! Nu se pune problema să-mi mai refac viața după el. Nu aș fi în stare. Nu le condamn pe cele care pot să o facă. N-am pomenit nici în familie. Sora mea a rămas văduvă la 24 de ani. În ziua de Crăciun l-a îngropat pe soțul ei, nu s-a mai măritat niciodată!”, spune ea.

Cântăreața mărturisește că a plâns mult timp. Ea își amintește de toate persoanele pe care le-a pierdut, inclusiv colegi. Printre aceștia îi amintește pe Nelu Ploieșteanu, dar și pe Catanga.