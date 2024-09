Invitat în cadrul podcastului „Avangarda”, Ion Iliescu a făcut noi dezvăluiri despre viața sa pe scena politică, explicându-le tuturor cum a reușit să supraviețuiască printre cei „de stânga” atât de mult timp.

A fost la stânga nu din cauza lipsei de bani, ci pentru că nu a dorit niciodată să își umple buzunarele sau să depindă de alții. A ales stânga nu pentru că aceasta ar fi fost calea cea mai scurtă către Cotroceni, ci pentru că voia să ajungă la inima oamenilor. Nu a fost de stânga din cauza suferinței din timpul comunismului, ci pentru că aceasta era singura parte a spectrului politic care se îngrijea de cei vulnerabili.

Deși a trăit în comunism, a înțeles social-democrația care putea veni după acesta. S-a aflat în stânga nu pentru că acolo l-a găsit anul 1989, ci pentru că, alături de alții cu valori similare, a contribuit la scrierea istoriei democrației, de la stânga la dreapta. Nu a fost neapărat fericit în stânga, dar a reușit să facă pe alții fericiți plecând de acolo.

„Toată viața mea am fost la stânga. M-am născut în comunism și am putut contribui la crearea unei democrații pe care am guvernat-o ca un social-democrat. Nu poate fi numită decât destin această așezare istorică, ideologică și afectivă, la stânga (…)

Știți, poate, textul prietenului meu, Radu Florian, ”De ce nu pot să fiu de dreapta?” care e o întrebare mai bună decât ”De ce sunteți de stânga?” Radu Florian declara că toată viața s-a simțit responsabil față de reînnoirea stângii democratice, acolo unde două valori fundamentale dădeau apetit pentru istorie și viitor: progresul și libertatea. Nu era la modă să fii de stânga acum treizeci de ani, după căderea comunismului, și se pare că în anii care au urmat cu atât mai puțin, dacă voiai să fii în grațiile așa-zișilor intelectuali, nu aveai ce să cauți la stânga. Dar vorba prietenului meu, „nu sunt la modă, cum nu am fost nici în trecut.

Nu fac parte din aceia pentru care moda e mai importantă decât propria identitate”. Consimt întru totul. Am fost la stânga nu pentru că am avut buzunarele goale, ci pentru că nu am vrut niciodată să le umplu sau să le leg de ale altora. Am fost la stânga nu pentru că era calea cea mai scurtă către Cotroceni, ci către inima oamenilor. Am fost la stânga nu pentru că mi s-a potrivit, ci pentru că nu am vrut să plec de acolo niciodată.

Am fost la stânga nu pentru că am suferit în comunism, ci pentru că era singura aripă a spectrului politic care nu îi lăsa în urmă pe cei fragili. Am fost la stânga nu pentru că trăisem în comunism, ci pentru că înțelegeam social-democrația care putea să vină după el. Am fost la stânga nu pentru că acolo m-a găsit 1989, ci pentru că de acolo am scris, alături de alții, cu valori similare, istoria democrației, de la stânga spre dreapta. Care acum pe undeva s-a pierdut… Nu am fost neapărat fericit la stânga, dar am putut să fac pe alții fericiți plecând de aici”, a explicat el.