Pe lângă cariera sa artistică, Adriana Trandafir se poate lăuda cu doi copii minunați, un fiu pe nume Ștefan și o fiică pe nume Maria Speranța. Actrița a mărturisit însă, care este cel mai mare regret al său.

Adriana Trandafir nu a fost foarte prezentă în viața copiilor săi

Adriana Trandafir regretă faptul că din cauza locului de muncă, nu a putut petrece mai mult timp cu copiii săi. Regretă că nu s-a implicat mai mult în educația lor, deoarece a lipsit foarte mult de acasă. Totodată, a spus că a încercat din răsputeri să fie o mamă înțelegătoare.

„Am fost o mamă lipsă. Mi-aș fi dorit să fiu mult mai des împreună cu copiii mei.(…) Încerc și lupt din răsputeri să fiu o mamă înțelegătoare, să nu îmi doresc, să nu-i oblig pe copii să trăiască viața pe care nu am trăit-o eu și să facă lucrurile pe care nu le-am făcut eu.(…) Eu am fost un copil crescut foarte strict, dar când a fost vorba să-mi iau zborul și să plec la facultate, am fugit, că dacă nu fugeam, rămâneam în sat bibliotecară, cred.”, a spus aceasta într-un interviu recent, potrivit Viva!.

Actrița a mărturisit că nu se consideră o mamă bună, pentru că din cauza carierei, adesea nu a putut să le citească o poveste copiilor săi sau să îi ducă la școală.

„Eu nu am fost o mamă bună, pentru că pe semne copiii mei au vrut să le citesc de mai multe ori basme seara, să-i culc de mai multe ori, să-i spăl de mai multe ori, să-i duc la școală de mai multe ori. Îmi amintesc că tatăl Mariei Speranța i-a făcut codițele ani de zile, pentru că eu plecam. Îmi asum și îmi spun lucrul acesta. Este un capitol la care nu am fost foarte prezentă.”, a adăugat Adriana Trandafir.

Cel mai greu moment din viața Mariei Speranța

Fiica Adrianei Trandafir, Maria Speranța, are 23 de ani. Spre deosebire de mama sa, ea nu a vrut să devină actriță și a urmat o carieră în marketing. A studiat la Haga, este independentă din punct de vedere financiar de la 19 ani, însă se bucură atunci când celebra sa mamă o răsfață.

Maria Speranța a mărturisit că cel mai greu moment din viața ei a fost când a plecat de acasă și a trebuit să facă singură lucruri la care, în mod normal, era ajutată.

„Cred că a fost când m-am mutat de acasă, când am plecat în străinătate și mi-am luat valijoara și m-am dus singură și a trebuit să învăț lucruri la care mă ajutau ei în trecut.

Trebuia să le fac singură, nu o mai aveam pe mama acolo să mă ajute să gătesc, să mă asigur că este mereu casa curată, pentru că mama mereu spune când veneam acasă că veneam la all inclusive, pentru că nu trebuia să gătesc, nu trebuia să spăl. Mă duceam la cumpărături, aveam o viață destul de frumoasă”, a povestit ea pentru Impact.