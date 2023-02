Actrița s-a stins din viață la 82 de ani

Actrița americană și sex-simbol internațional Raquel Welch a murit la vârsta de 82 de ani, ca urmare a unei boli. Welch a devenit celebră pe plan internațional datorită rolurilor sale consecutive din Fantastic Voyage și One Million Years B.C. în 1966, potrivit TMZ.

Ea a avut puține șanse să-și arate talentul de actriță în One Million Years BC, dar îmbrăcată într-un bikini din piele de căprioară în film a devenit rapid un adevărat sex simbol. De aici, Welch a continuat să aibă mult succes ca vedetă de cinema în anii 1960 și 1970, câștigând un Glob de Aur pentru rolul ei din The Three Musketeers în 1974.

Până în 1995, Welch a fost numită una dintre cele mai sexy 100 de vedete din istoria filmului într-un număr al revistei Empire și s-a clasat pe locul 3 în topul celor mai sexy 100 de vedete ale secolului XX realizat de Playboy.

Cine a fost Raquel Welch

Născută Jo Raquel Tejada la 5 septembrie 1940 în Chicago, Illinois, cariera lui Welch a luat avânt la 20 de ani. Prima ei incursiune la Hollywood a venit cu apariții ca invitată în cunoscute show-uri de televiziune precum Bewitched, The Virginian și McHale’s Navy.

De acolo, a reușit să se remarce în Fantastic Voyage și One Million Years BC. De asemenea, a jucat rolul păcatului mortal „Lust” alături de Peter Cook și Dudley Moore în comedia Bedazzled din 1967 și a interpretat rolul unei agente secrete în comedia de spionaj Fathom.

Welch a mai avut roluri în westernul 100 Riles din 1969 și a jucat rolul transgenderului Myra Breckenridge în filmul din anii 1970.

În anii 1970, Welch a apărut în mai multe producții de televiziune, cum ar fi comedia lui Robin Williams, Mork and Mindy în rolul dușmanului său, precum și în filmele de televiziune The Girl’s Back in Town și Right to Die, câștigând un Glob de Aur pentru cel din urmă.

Ceva mai recent, Welch a avut apariții în Lois & Clark, Sabrina the Teenage Witch, Seinfeld, Spin City și CSI: Miami.

Welch a fost căsătorită cu James Welch din 1959 până în 1964, cu Patrick Curtis din 1967 până în 1972, cu Andre Weinfeld din 1980 până în 1990 și cu Richard Palmer din 1999 până în 2004, cu care are doi copii, Tahnee și Damon Welch.