Doliu uriaș la Hollywood! Un celebru actor a murit la doar 34 de ani

Este vorba despre Quentin Oliver Lee, un cunoscut actor de pe Broadway. Acesta a murit la doar 34 de ani, în urma unei lupte cu cancerul de colon în stadiul 4.

Tragicul anunț a fost făcut chiar de soția regretatului actor, Angie Lee Graham, într-o postare pe Instagram.

„Quentin a decedat la primele ore ale dimineții. A fost cel mai frumos moment din viața mea. I-am văzut ultimele respirații, l-am ținut strâns de mână și i-am simțit bătăile inimii îndepărtându-se încet. Avea un zâmbet pe față și era înconjurat de cei pe care îi iubește. A fost liniștit și perfect.

A fost un bărbat incredibil, soț, tată, fiu, frate, prieten, cântăreț, actor și ucenic al lui Hristos, cu o mare credință în Tatăl său din Ceruri. A spune „ne va lipsi foarte mult” nu reflectă amploarea oamenilor și a comunităților pe care le-a creat și le-a atins.

Dacă l-am lăsat, ne-a făcut oameni mai buni.

Samantha și cu mine suntem susținuți și ridicați de familiile noastre și de propria noastră credință. Vă rog să înțelegeți dacă nu răspund, dar aveți încredere că mesajele și dragostea voastră au fost citite și simțite”, a scris Angie Lee Graham, conform informațiilor transmise de hollywoodreporter.com

Creditele lui Lee pe Broadway au inclus producția din 2017 „Prince of Broadway” și varianta din 2021 a spectacolului „Caroline, or Change”.

De asemenea, regretatul actor a jucat rolul principal într-un turneu național cu „The Phantom of the Opera” și anul acesta a făcut parte dintr-o producție off-Broadway a show-ului „Oratorio for Living Things”, care a fost jucat timp de două luni după premiera care a avut loc în martie.

Colegii din distribuția spectacolului „Phantom of the Opera” au postat un omagiu

La rândul lor, colegii din distribuția spectacolului „Phantom of the Opera” au postat un omagiu pentru Lee pe pagina oficială de Instagram.

„Familia Phantom este întristată să audă de moartea lui Quentin Oliver Lee. Quentin a condus cu brio turneul nostru din America de Nord în 2018. Inimile noastre sunt alături de familia și prietenii lui Quentin.”

În iunie, interpretul a declarat public faptul că a fost diagnosticat cu cancer de colon la sfârșitul lunii mai. Lee a spus că a avut COVID-19 la începutul lunii, dar după două săptămâni simptomele nu au dispărut, ceea ce l-a determinat să consulte un medic. După diagnosticul de cancer, a continuat să posteze actualizări despre starea sa de sănătate.