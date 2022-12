Actorul Frank Vallelonga Jr. a murit la doar 60 de ani. El a fost găsit inconștient pe un trotuar din Bronx, în fața unei fabrici de producție de tablă. Potrivit primelor date, acesta ar fi fost aruncat dintr-un vehicul.

Poliția din New York l-a găsit pe actor pe un trotuar din Bronx, inconștient, iar după sosirea ajutoarelor a fost declarat mort. De asemenea, poliția a confirmat arestarea unui bărbat de 35 de ani, pe nume Steven Smith, acuzat de „ascunderea unui cadavru”.

Conform The New York Post, actorul a fost aruncat dintr-un vehicul, însă cauza morții sale este deocamdată în curs de stabilire. Concluziile preliminare indică o supradoză, au declarat surse din cadrul forțelor de ordine pentru The Post.

Frank Vallelonga Jr., cunoscut din filmul de Oscar „Green Book”

Conform poliției, suspectul ar fi aruncat cadavrul actorului din mașina fratelui său, Nick Vallelonga, Fratele acestuia le-ar fi declarat polițiștilor că suspectul nu poate conduce pentru că nu are un permis auto. Oamenii legii se ocupă de cercetarea cazului pentru a se afla cu exactitate din ce motiv a murit îndrăgitul actor la vârsta de 60 de ani.

Frank Vallelonga Jr. este cunoscut mai ales datorită rolului din filmul câștigător al Oscarului „Green Book”. Tatăl său, actorul Tony Lip, a jucat, printre altele, rolul unui mafiot în serialul de televiziune „Clanul Soprano”.

Frank și-a început cariera în lumea cinematografiei în anii 1990, când a jucat în „A Brilliant Disguise’ și în „In the Kingdom of the Blind, the Man with One Eye Is King’. Scenariile celor două pelicule au fost scrise de fratele său, Nick Vallelonga, care a lucrat și pentru pelicula „Green Book’.

A murit și cel care a jucat rolul paznicului închisorii din „Orange Is the New Black”

Lumea filmului a mai fost zguduită de o informație șocantă. Brad William Henke, actorul cunoscut pentru roluri precum cel al lui Desi Piscatella, paznicul închisorii din „Orange Is the New Black”, a murit la vârsta de 56 de ani. Cauza morții este neclară.

Un reprezentant al actorului a dezvăluit că acesta a murit în somn marți, 27 noiembrie. Totuși, nu a fost dezvăluită cauza morții.

„Brad a fost un om incredibil de bun și plin de energie veselă. Un actor foarte talentat, îi plăcea să facă parte din această comunitate și noi îl iubeam la rândul nostru. Gândurile noastre sunt alături de soția și familia lui”, a declarat Matt DelPiano, managerul lui Henke.