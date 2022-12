Un cunoscut actor s-a stins la vârsta de 56 de ani. Cauza morții este neclară. Ar fi murit în somn

Un reprezentant al actorului a dezvăluit că acesta a murit în somn marți, 27 noiembrie. Totuși, nu a fost dezvăluită cauza morții.

„Brad a fost un om incredibil de bun și plin de energie veselă. Un actor foarte talentat, îi plăcea să facă parte din această comunitate și noi îl iubeam la rândul nostru. Gândurile noastre sunt alături de soția și familia lui”, a declarat Matt DelPiano, managerul lui Henke, conform tvinsider.com

Actorul a fost jucător profesionist de fotbal pentru Denver Broncos

Brad William Henke s-a născut pe 10 aprilie 1966, în Columbus, Nebraska, și a crescut în Littleton, Colorado. Înainte de a se lansa la Hollywood, actorul a fost jucător profesionist de fotbal pentru Denver Broncos, jucând în Super Bowl XXIV în 1990, dar s-a retras în 1994 după ce a suferit mai multe accidentări.

Acest lucru a marcat tranziția sa către actorie, care l-a făcut să accepte roluri mici într-o mare varietate de emisiuni, de la Chicago Hope, Silk Stockings, ER, Michael Hayes, Arli$$, The Pretender, Law & Order, Life on Mars, Trust Me, Party Down, Royal Pains, Criminal Minds, Shameless, Grimm, Bones, Castle, The Bridge, The Stand și Manhunt până la The Office.

De asemenea, a avut roluri mici în filme, printre care Split, Pee-wee’s Big Holiday, Pure Love, Draft Day, Pacific Rim, The Frozen Ground, Jobs, I Am Not a Hipster, Magic Valley, The Space Between, Choke, Must Love Dogs și The Assassination of Richard Nixon.

Totuși, marea sa șansă a venit când a obținut rolul principal în Going to California, care a rulat timp de un sezon, scrie sursa menționată. Acest lucru a dus la roluri recurente în Justified, Lost, October Road, Nikki, Dexter și Sneaky Pete.

Totodată, unul din cele mai recente roluri ale sale a fost „Piscatella”, ofițerul de corecție care a fost principalul antagonist din „Orange is the New Black” în sezoanele 4 și 5. El a luat acasă un premiu SAG Award împreună cu restul colegilor săi de distribuție când au câștigat pentru performanța din serialul de comedie în 2017.