Într-o postare realizată de Dan Andronic, sunt aduse în atenție declarațiile controversate ale lui Călin Georgescu privind viitorul României. Georgescu susține că țara ar putea deveni motorul economic al Europei cu o populație de 30 de milioane de români. De asemenea, el promovează un proiect ambițios de construire a unui canal între Marea Neagră și Marea Caspică. Aceste afirmații au generat reacții puternice și critici din partea unor experți.

Într-o intervenție publică, adusă în discuție de jurnalistul Dan Andronic, Călin Georgescu a vorbit cu un „entuziasm deosebit” despre cum ar arăta România dacă toți românii din diaspora ar reveni acasă.

Cu sarcasmul și umorul său deja recunoscut, Dan Andronic a spus: „Călin Georgescu are dreptate!”.

Potrivit lui Georgescu, acest număr considerabil ar transforma România într-un lider economic al Europei.

„Cu 30 de milioane de români, vom deveni numărul unu. Am convingerea fermă, siguranță (n.r. că vor reveni)”, a adăugat el.

Astfel, Georgescu vede România într-o poziție dominantă, iar viziunea sa este că țara ar atrage investitori și muncitori din alte colțuri ale lumii.

Bineînțeles, jurnalistul Dan Andronic nu a ratat ocazia de a comenta viziunea unui astfel de proiect, plin de umor și ironie.

Georgescu nu s-a oprit la doar „idei economice”, ci a propus un proiect care ar schimba fundamental geopolitica regiunii.

„Eu vin cu un alt proiect. Mai mare. Și spun, uite domne care-i treaba, România are graniță nu numai la Marea Neagră. Are graniță și la Caspică. Cum adică? Păi fac un canal Marea Neagră – Marea Caspică, mă duc în China și am intrare la Mediterană. Și asta o fac eu”, a spus Georgescu, făcând o afirmație care a ridicat multe semne de întrebare.