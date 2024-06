În primul rând, premierul Marcel Ciolacu a declarat că economia este cea mai importantă pentru România și pentru toată Europa.

Șeful PSD a fost întrebat și dacă poate oferi numele celor propuși. Totuși, el a spus că nu poate face acest lucru.

Premierul a explicat și că urmează să fie organizate negocierile din interiorul fiecărei familii politice. El susține că urmează „cinci ani de dezvoltare a României”, iar țara noastră nu trebuie să rateze această oportunitate.

Potrivit explicațiilor oferite de Cioalcu, România nu mai are cum recupereze, deoarece nu o să mai fie „asemenea bani europeni pentru dezvoltare”.

Astfel, cel mai potrivit pentru România în acest moment ar fi să aibă un comisar pe zona economică, pe piața internă, spune el.

Acest lucru ar aduce chiar un echilibru între țările din est, subliniază Ciolacu.

„Ce avem noi, așa un fel de struțocămilă tipic românească, marea majoritate a reprezentanților în Consiliul European sunt primii-miniștrii, în România este președintele României, conform unei decizii a Curții Constituționale pe care nu o comentăm, ea se pune în aplicare indiferent pe vremea cui este. Este Curtea Constituțională și a luat această decizie. Normal că trebuie eu să am o discuție instituțională cu președintele României.

Mai sunt negocierile din interiorul fiecărei familii politice. Eu am avut, cum e și normal, cu social-democrații, S&D, am avut cu Olaf Scholz, am avut cu Pedro Sanchez, cu Anne din Danemarca, am avut cu fiecare la întâlnirile noastre, cu primul-ministru din Malta. Eu cred că pentru România cel mai important, fiindcă urmează cei cinci ani de dezvoltare a României, dacă pierdem acest tren România nu mai are cum recupereze pentru că nu o să mai fie asemenea bani europeni pentru dezvoltare, cred că cel mai potrivit pentru România în acest moment ar fi să aibă un comisar pe zona economică, pe piața internă. Ar aduce chiar un echilibru între țările din est, fiindcă reprezinți întreaga zonă și întreaga Europă, dar ai aduce un echilibru în regiune. Un astfel de comisar care, cu adevărat, trebuie să fie un comisar care să știe carte”, a precizat premierul Ciolacu.