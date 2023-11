Premierul Marcel Ciolacu a justificat majorarea pensiilor prin faptul că nu sunt mulți pensionari se pot bucura ani la rând de pensie. El a exemplificat cu faptul că nu a prins niciun bunic în viață. Mai mult, acum, nu mai are niciun părinte. Premierul a declarat că România trebuie să facă urgent reforme care să permită creșterea pensiilor. Ciolacu a spus că suntem pe locul 1 în Europa la sărăcie.

Acestea erau prioritate. Doamnelor și domnilor, eu nu am prins niciun bunic în viață și acum nu am părinți în viață. Dacă credeți că trebuie să continuăm cu o pensie medie de 1900 de lei, nu se poate așa ceva. Avem cel mai ridicat prag al sărăciei în Europa. Trebuie să venim cu reforme sustenabile”, a declarat Ciolacu.

„Eu nu am să îl înțep niciodată pe Marcel Boloș . Și nu am să uit niciodată ce a făcut la Fonduri Europene. Știu ce l-a speriat pe Marcel Boloș ca și ministrul al Finanțelor. A văzut pericolul blocajului total al României, de a pierde peste 70 de miliarde de euro bani europeni. Când vorbim de PNRR nu trebuie să vorbim primordial de bani, ci de reforme.

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat că impactul bugetar al creșterii pensiilor va fi de 25 de miliarde de lei în anul 2024. Liderul liberal a mai adăugat că, pentru anul 2025, impactul bugetar va fi de 33 de miliarde de lei.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei intervenții televizate la Prima News. Acolo, liderul liberal a subliniat că PNL:

Președintele PNL a precizat că, în ultimii trei ani, valoarea punctului de pensie a crescut cu 40%, ajungând de la 1.265 de lei la 1.785 de lei sub conducerea Guvernului pe care l-a condus de două ori. În contextul actualului proiect de lege privind creșterea pensiilor, Ciucă a accentuat importanța eliminării inechităților și disparităților din sistemul de pensii.

„Noi, Partidul Naţional Liberal, niciodată nu ne-am opus.Marcel Ciolacu ştie toate aceste chestiuni, pentru că în ultimii trei ani am crescut valoarea punctului de pensie de trei ori, cu 40%. Deci a fost posibil în trei ani, de la 1.265 de lei… Efectiv Guvernul pe care l-am condus de două ori, a mărit punctul de pensie până la 1.785 de lei.

Deci se poate si nu are cum să nu se poată şi acum, mai ales că această pensie este destinată să elimine inechităţile şi disparităţile din interiorul sistemului de pensii. Asta am discutat şi am discutat cu toţi factorii responsabili”, a explicat Nicolae Ciucă.