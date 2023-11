Rareș Bogdan, europarlamentar și prim-vicepreședinte al PNL, a afirmat că avizul oferit de ministrul Boloș clarifică în mod evident condițiile în care pot fi crescute pensiile.

El a menționat că partidul lor a solicitat o ședință de coaliție pentru a clarifica confuzia creată de declarații, nu doar atacurile îndreptate împotriva PNL deoarece ei sunt obișnuiți și imuni la acestea.

Liberalul spune că o astfel de problemă trebuie discutată în cadrul coaliției.

Acesta a subliniat că legea pensiilor ar fi trebuit să fie finalizată acum aproximativ un an, dar a fost întârziată.

El a explicat că inițial s-a vorbit despre o majorare a pensiilor cu 13,8%, echivalentul ratei inflației din 2022. Considerând aceasta o obligație pentru un partid responsabil, conform legii.

Am participat la discuții în care se punea problema unor scoateri de facilități, ori a unor introduceri de taxe, deși noi, la preluarea guvernării împreună cu PSD, am promis că nu va fi majorată nicio taxă, că nu va crește niciun impozit.”, a spus liberalul.

„Am văzut declarația premierului de acum, ulterior am văzut declarația ministrului Muncii, care vorbeau de o creștere de 40%. Inițial am crezut că nu auzim bine, pentru că acest 40% l-am auzit în mandatul doamnei Olguța Vasilescu, și în mandatul doamnei Dăncilă.

Europarlamentarul a adăugat că pragul de 40% pare a fi un concept în mintea PSD, indiferent de liderul partidului și de perioada în care este anunțat.

El a subliniat că, în general, doresc să crească pensiile, indiferent dacă vorbim de 40%, 50% sau 60%. Este important să evite declarațiile populiste fără susținere.

Rareș Bogdan a menționat că în cadrul coaliției s-a discutat responsabil și civilizat despre majorarea pensiilor cu rata inflației pe 2022, adică 13,8%.

S-a discutat și despre găsirea modalităților prin care pensiile mici să crească în funcție de disponibilități.

El a subliniat că, pentru a fi responsabil, lucid și echilibrat, trebuie să înțelegi situația țării și să eviți un limbaj dublu.

Astfel, politicianul a argumentat că nu poți să vorbești, pe de o parte, despre ieșirea din deficit, sancțiunile Comisiei Europene, suspendarea fondurilor europene și imposibilitatea impunerii de taxe asupra a 680.000 de societăți comerciale și, în același timp, să anunți cu nonșalanță că se vor majora pensiile și cine se opune este împotriva pensionarilor.

El a asigurat că PNL nu este împotriva pensionarilor. Dorința lor este ca pensiile românilor să fie cât mai mari posibil, având în vedere nivelul scăzut al nivelului de trai. Rareș Bogdan a subliniat că este rușinos ca într-o țară europeană să existe 980.000 de pensii sub 1.200 de lei.

„În același timp trebuie să găsim soluții. Și am solicitat ministrului Boloș să găsească împreună cu doamna Bucura-Oprescu să vedem de unde luăm acești bani. Vă spun o chestiune. Eu sunt un om responsabil, eu reprezint un partid care are 148 de ani de existență, care este garantul la Bruxelles, la Comisia Europeană, că țara asta rămâne pe linia pro-europeană și pro-euroatlantică. PNL e garantul, nu un alt partid. Noi vrem să mărim pensiile românilor, dar în același timp nu suntem de acord să punem taxe în plus pe mediul de afaceri privat, nu suntem de acord să supraimpozităm contractele de închiriere, deja mediul economic e afectat.

Eu sunt doar responsabil, și partidul pe care îl reprezint e un partid de oameni responsabili. Nu veți vedea din partea noastră, a conducerii PNL atacuri la adresa miniștrilor sau la adresa premierului, pentru că nu cred că ajută pe cineva. Eu sunt specialist în polemică. Dacă ar fi să intru în polemică, credeți-mă că singurul de la PSD cu care aș putea să zic că ar putea să îmi țină piept la jumătate din cât pot eu este Mihai Tudose. Pe restul îi bag sub masă instant. Dar cu toate astea nu voi intra cu nimeni în polemică. Vreau să cred că Marcel Ciolacu este un om responsabil.

Un om care știe exact, pentru că a fost de două ori la Bruxelles, o dată m-am întâlnit cu domnia sa, știe exact discuțiile care au fost la Comisia Europeană, știe că economia României fără fonduri europene intră în faliment. Ști că fără banii din PNRR, inclusiv următoarea tranșă pe care trebuie să o încasăm până la 1 decembrie intrăm în mari probleme de plăți, și toate aceste lucruri nu le știe doar Rareș Bogdan, le știe și Marcel Ciolacu. Vreau să cred că vom mări pensiile cu cât se poate, și după ce vedem resursele bugetare”, a explicat europarlamentarul român.